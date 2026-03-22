大人の色気あり。PyunA.プロデュースのEnfelからカメリア刺繍を施した新作ランジェリーが登場

dazzyは3月16日、モデル・インフルエンサーのPyunA.（ぴょな）さんがプロデュースするランジェリーブランド「Enfel（エンフェル）」から、新作ランジェリーの販売を、公式オンラインストアにて開始しました。

■アシンメトリーなデザインのショーツも

同ランジェリーでは、羽のようなカメリア刺繍を施したブラックとホワイトの2種類が登場。ショーツは、脚を長く美しく見せるアシンメトリーなデザインが特徴で、フルバックとTバックの2タイプを用意しています。

ブラックは、ベルト部分やショーツバックに施したレースで大人の色気を引き立てるデザインとなっています。

ホワイトでは、羽のようなカメリア刺繍により、可憐でロマンティックな印象を演出。カップ中央に配したフラワーモチーフで、華やかさを添えています。

■商品概要

＜ブラジャー＞

サイズ：B〜Gカップ／アンダーバスト65〜75

価格：3,500円

＜ショーツ＞

サイズ：Sサイズ（ヒップ:82-90cm）、Mサイズ（ヒップ:87-95cm）、Lサイズ（ヒップ:92-100cm）

価格：ショーツ（フルバック）1,500円、ショーツ（Tバック）1,500円

カラー：ブラック、ホワイト

（フォルサ）