新作は“ストロベリーシェイク風”。「ピーナッツ×シュガーバターの木」第3弾！

グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店｢シュガーバターの木｣は4月1日から順次、「PEANUTS」とのコラボレーションアイテム第3弾を販売開始します。

https://www.sugarbuttertree.jp/snoopy/

ブランド誕生15周年を迎えた「シュガーバターの木」と、コミック誕生75周年を迎えた「PEANUTS」がコラボレーション。4月1日より、いよいよ待望の第3弾ラインナップが登場します！

“パーティータイム！”な賑やかな雰囲気のスペシャルアートで作り上げた、可愛すぎる詰合せボックスや新作オリジナルグッズが勢ぞろい。お気に入りを身に着けて、ぜひお出かけを楽しんでくださいね。

■テーマは、“Happiness is just being next to you.”

コラボレーションテーマは、“Happiness is just being next to you.（しあわせというのは、ただ君のとなりにいるということ）”。

個性豊かな「PEANUTS」の仲間たちがいつも一緒にいるように、シュガーバターの木もいつもあなたに寄り添って、ホッとやすらぐ美味しいひとときを提供します。

■新作「ストロベリーシェイク風」を、スペシャルボックスで！

春夏新作フレーバー「ストロベリーシェイク風」。あまずっぱいストロベリーショコラを、国産生乳の練乳パウダーを合わせたシリアル生地でサンドしました。ひとくちで、爽やかな味わいがお口いっぱいに広がるデザートサンドです。

もちろん、お菓子や個包装にもスヌーピーと仲間たちをデザイン！ それぞれランダムに入っているので、何が出るかも楽しみながら食べてみてください。

※「スヌーピー シュガーバターサンドの木 ストロベリーシェイク風」の単品販売はありません。

※お菓子・個包装の絵柄はランダムです。1箱にすべて揃わない場合があります。

◇スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 12個入

スヌーピー、チャーリー・ブラウン、サリー、ライナスが飛び出すポップアップ付きボックス。シュガーバターの木を囲んでみんなでパーティーをしているハッピーな雰囲気が可愛い、今だけのスペシャルボックスです。

定番「スヌーピー シュガーバターサンドの木」と春夏限定「ストロベリーシェイク風」の2味詰合せで、食べ比べもできちゃいます。

【価格】1,857円

【内容】スヌーピー シュガーバターサンドの木 ×6個、スヌーピー シュガーバターサンドの木 ストロベリーシェイク風×6個

◇スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 16個入

シュガーバターの木を運ぶスヌーピーと、その上で寝ているウッドストックのスペシャルアートが可愛い16個入缶。みんなでパーティーをするため、シュガーバターの木も山盛りです。

側面までスヌーピーと仲間たちが描かれ、隅々までじっくり見たくなるデザインに仕上げました。お菓子を食べ終わった後も飾ったり、小物入れにして楽しめます。

【価格】2,775円

【内容】スヌーピー シュガーバターサンドの木 ×8個、スヌーピー シュガーバターサンドの木 ストロベリーシェイク風×8個

■爽やかテイストが可愛いオリジナルグッズも大充実！

お出かけが楽しくなってくるこれからの季節。日常使いはもちろん、ピクニックなどのお出かけや旅行にも便利な新作オリジナルグッズが勢ぞろいします。

「2WAYトートリュック」「Tシャツ」「メッシュポーチ」「巾着」「アクリルキーホルダー」は、催事・公式通販でしか出会えない限定アイテム。あなたのお気に入りはどれ？

◇【直営店・催事・公式通販 共通】

スヌーピー シュガーバターの木 ポーチセット

毎回大好評のポーチセット。ポップアップ付きボックスとお揃いのデザインが可愛いポーチは、内ポケットやマチが付いて使い勝手抜群。帆布素材で丈夫です。「PEANUTS」と「シュガーバターの木」のコラボロゴチャームがついているのもポイント！プレゼントにしても喜ばれます。

【価格】2,860円

【内容】スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 12個入・スヌーピー シュガーバターの木 ポーチ 各1点

※ポーチの単品販売はありません。

スヌーピー シュガーバターの木 ステンレスタンブラー

冷たい飲み物が必須になる、これからの季節にぴったりなステンレスタンブラー。ブルーのカラーリングが、おうちやオフィスを明るくしてくれます。

【価格】1,980円

スヌーピー シュガーバターの木 エコバッグ

荷物もたっぷり入るオリジナルエコバッグは、肩掛けもできる優れもの。小さく折りたたんで、いつでも持ち歩ける相棒になってくれます。

【価格】999円

◇【催事・公式通販限定】

スヌーピー シュガーバターの木 2WAYトートリュック

トートバッグにもリュックにもなる「2WAYトートリュック」は、通勤に便利なA4サイズが収納可能。サイドポケットやファスナーポケットがついて荷物もたっぷり入ります。

また、リュック背面側ファスナーを開けることでスーツケースのハンドルにセットできるキャリーオン機能付き！ 旅行や出張を快適にする必須アイテムになりそう。

【価格】4,200円

スヌーピー シュガーバターの木 Tシャツ

何枚あっても嬉しいTシャツは、山盛りの“シュガーバターサンドの木”を運ぶスヌーピーと、疲れて寝てしまったウッドストックが可愛いコラボだけのオリジナルデザイン。メンズ・レディース各4サイズと豊富なサイズ展開なので、家族やお友達・カップル同士でおそろいにしても。

【サイズ】メンズ・レディース それぞれ S、M、L、XL展開

【価格】1枚 2,255円

スヌーピー シュガーバターの木 メッシュポーチ

程よい透け感が可愛いメッシュ素材のポーチは今回が初登場！レジャーや温泉・サウナなどで、小物を持ち歩くのに便利です。

【価格】1,380円

スヌーピー シュガーバターの木 巾着

ふわもこサガラ刺しゅうが可愛すぎるオリジナル巾着。帆布素材のオリジナルポーチ・メッシュポーチ・巾着をシーンによって使い分けるのがおすすめ！

【価格】880円

スヌーピー シュガーバターの木 アクリルキーホルダー

スヌーピー、チャーリー・ブラウン、ウッドストックの3種がセットになったアクリルキーホルダー。「2WAYトートリュック」につけたり、それぞれ取り外して使えるので仲良しのお友達とシェアしても楽しい♪

【価格】720円

※表示の価格は参考小売価格です。

■直営店 販売情報

・2026年4月1日〜9月末頃

シュガーバターの木 大丸東京店・⻄武池袋店・そごう横浜店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・博多阪急店・JR大宮駅店・パクとモグ 小田急町田店

※大丸東京店では、菓子のみ販売を開始。4月8日より、ポーチセット及びオリジナルグッズ単品の販売を開始します。

・2026年4月8日〜9月末頃

シュガーバターの木 阪急うめだ本店

※店舗により取り扱いが異なります。

※催事・公式通販限定オリジナルグッズは、直営店での取り扱いがありません。

※販売方法や販売店は変更になる場合があります。最新情報は、ホームページにて確認してください。（ https://www.sugarbuttertree.jp/snoopy/ ）

◇キャンペーン情報

「PEANUTS×シュガーバターの木」商品を、税込3,000円以上購入すると、先着で直営店限定デザインのオリジナルステッカーをプレゼントします。

※予定数がなくなり次第終了します。

※1会計につき1点の進呈です。

■催事情報

【期間】2026年4月1日〜4月7日

（1）大丸東京店 1階 MVPスイーツ

※ひとり各5点まで

※大丸東京店では「スヌーピー シュガーバターの木 Tシャツ」の販売はありません。

※整理券や入場制限等を実施する場合があります。

※人気商品のため早期完売の可能性があります。

※販売方法は変更になる場合があります。最新情報はホームページにて確認してください。（ https://www.sugarbuttertree.jp/snoopy/ ）

（2）阪急うめだ本店 地下1階 フードステージ

※菓子・ポーチセットはひとり各2点まで、オリジナルグッズ単品はひとり各5点まで。

※mogilyによるデジタル整理券を発行します。詳しくは阪急うめだ本店公式ホームページを確認してください。（ https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12690191_2067.html ）

※公共の施設のため、深夜早朝から並ぶことは控えてください。

※人気商品のため早期完売の可能性があります。

※販売方法は変更になる場合があります。最新情報はホームページを確認してください。（ https://www.sugarbuttertree.jp/snoopy/ ）

◇キャンペーン情報

「PEANUTS×シュガーバターの木」商品を、税込3,000円以上購入すると先着で催事・公式通販限定デザインのオリジナルステッカーをプレゼントします。

※大丸東京店・阪急うめだ本店それぞれ予定数がなくなり次第終了です。

※1会計につき1点の進呈です。

■通販情報

【受付期間】2026年4月1日 10:00〜

・公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/c/cpeanuts/

・パクとモグスイーツショップ 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000302/

・パクとモグスイーツショップ Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a5b9a5cca1.html

・パクとモグ -HANEDA Shopping店-

https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-sbt-peanuts/

※受付開始日時になると、商品ページが表示されます。

※ひとり各5点まで。

※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付を終了します。

◇キャンペーン情報

公式オンラインショップ「パクとモグ」で「PEANUTS×シュガーバターの木」商品を含む、税込3,000円以上購入すると先着で催事・公式通販限定デザインのオリジナルステッカーをプレゼントします。

※楽天市場店・Yahoo!店・-HANEDA Shopping店- は対象外です。

※予定数がなくなり次第終了します。

※1会計につき1点の進呈です。

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