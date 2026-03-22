胸元をドラマティックに。LINGERIEAMから谷口めぐ起用「2026 NEW COLLECTION」ビジュアルを解禁＆販売

RAVIJOURが展開するランジェリーブランドのLINGERIEAM（ランジェリアム）はこのほど、女優として活躍する谷口めぐさんによる「LINGERIEAM NEW COLLECTION」のビジュアルを解禁するとともに、掲載アイテムの販売をRAVIJOUR公式オンラインストアおよび全国店舗にて開始しました。

■ノベルティキャンペーンも実施

同コレクションでは、胸元に重なる花々をあしらったデザインによる「アメリア」シリーズと、花々の陰影で胸元をドラマティックに彩るデザインによる「イザドラ」シリーズを展開しています。

また、発売を記念したノベルティキャンペーンも開催。新作商品をブラ＆ボトムのセットで購入するごとに、同シリーズのチョーカーをプレゼントします。

■商品概要

コレクション名：LINGERIEAM NEW COLLECTION

商品名：アメリア グレースシルク ブラ

価格：1万8,920円

商品名：アメリア ショーツ

価格：7,260円

商品名：アメリア Tバック

価格：7,260円

商品名：アメリア ガーター

価格：8,690円

商品名：イザドラ グラマーアップ ブラ

価格：1万8,920円

商品名：イザドラ ショーツ

価格：7,260円

商品名：イザドラ Tバック

価格：7,260円

商品名：イザドラ ガーター

価格：8,690円

（フォルサ）