春の和スイーツ食べ放題。ニラックスブッフェに「宇治抹茶みつ」が登場

ニラックスが運営する「ニラックスブッフェ」では3月29日までの期間限定で、スイーツコーナーにて「宇治抹茶みつ」を提供しています。

ニラックスHP：https://www.nilax.jp/

■家族みんなで楽しめる！ 充実の食べ放題！

色鮮やかな「サラダ」や「デリ」、カラッとジューシーな「鶏のから揚げ」や、トッピングなど自分好みの味で味わえる「うどん」や「ラーメン」などの豊富な麺類。

さらに食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる「スイーツ」など、バラエティー豊かなラインナップで、キッズから大人まで大満足の「ニラックスブッフェ」。

今回、2026年3月16日〜 3月29日の期間限定で、春の和スイーツを楽しめる特別トッピングとして「宇治抹茶みつ」がスイーツコーナーに登場しています。

■【期間限定メニュー】「宇治抹茶みつ」登場！

ニラックスブッフェでは、「クレープ」や「クロッフル」など、セルフメイクで楽しめるスイーツが盛りだくさん！

宇治抹茶の豊かな香りとほろ苦い味わいが広がる「宇治抹茶みつ」と、トッピングアイテムの「ピンクチップ」を添えれば、春らしい彩りの抹茶スイーツに！ 自分好みの抹茶スイーツアレンジを楽しめます。

今年の春はぜひ、ニラックスブッフェで春色の和スイーツ食べ放題を思う存分、満喫してはいかがでしょうか。

■実施概要

=== 実施期間 ===

・提供期間：2026年3月16日〜 3月29日

=== 実施店舗 ===

【東北】

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール秋田

・グランブッフェ イオンモール名取

【関東】

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

・グランブッフェ アリオ橋本

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

【北陸・甲信越】

・ザ ブッフェニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・グランブッフェ イオンモール高岡

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

【東海】

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

・グランブッフェ イオンモール東浦

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・ブッフェスタイルアソート イオンモール各務原インター

【関西】

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

⇨ 3/12（木）〜3/18（水）は店舗リニューアルに伴い、休業となります。

・グランブッフェ イオンモール伊丹

【中国】

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

【九州】

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

・グランブッフェ イオンモール鹿児島

=== 注意事項 ===

※画像はイメージです。

※同企画は、予告なく変更または終了する場合があります。

※提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合があります。

※オーダーメニューはコースにより異なります。詳しくはHPを確認してください。

（エボル）