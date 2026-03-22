春の和スイーツ食べ放題。ニラックスブッフェに「宇治抹茶みつ」が登場
ニラックスが運営する「ニラックスブッフェ」では3月29日までの期間限定で、スイーツコーナーにて「宇治抹茶みつ」を提供しています。
ニラックスHP：https://www.nilax.jp/
■家族みんなで楽しめる！ 充実の食べ放題！
色鮮やかな「サラダ」や「デリ」、カラッとジューシーな「鶏のから揚げ」や、トッピングなど自分好みの味で味わえる「うどん」や「ラーメン」などの豊富な麺類。
さらに食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる「スイーツ」など、バラエティー豊かなラインナップで、キッズから大人まで大満足の「ニラックスブッフェ」。
今回、2026年3月16日〜 3月29日の期間限定で、春の和スイーツを楽しめる特別トッピングとして「宇治抹茶みつ」がスイーツコーナーに登場しています。
■【期間限定メニュー】「宇治抹茶みつ」登場！
ニラックスブッフェでは、「クレープ」や「クロッフル」など、セルフメイクで楽しめるスイーツが盛りだくさん！
宇治抹茶の豊かな香りとほろ苦い味わいが広がる「宇治抹茶みつ」と、トッピングアイテムの「ピンクチップ」を添えれば、春らしい彩りの抹茶スイーツに！ 自分好みの抹茶スイーツアレンジを楽しめます。
今年の春はぜひ、ニラックスブッフェで春色の和スイーツ食べ放題を思う存分、満喫してはいかがでしょうか。
■実施概要
=== 実施期間 ===
・提供期間：2026年3月16日〜 3月29日
=== 実施店舗 ===
【東北】
・グランブッフェ イオンモール盛岡南
・グランブッフェ イオンモール秋田
・グランブッフェ イオンモール名取
【関東】
・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山
・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛
・グランブッフェ ららぽーと 豊洲
・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ
・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜
・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡
・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名
・グランブッフェ アリオ橋本
・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ
・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷
・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田
・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY
・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉
・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン
・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原
【北陸・甲信越】
・ザ ブッフェニューマーケット イオンモール新潟亀田インター
・グランブッフェ イオンモール高岡
・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和
・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和
【東海】
・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田
・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス
・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ
・グランブッフェ イオンモール東浦
・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷
・ブッフェスタイルアソート イオンモール各務原インター
【関西】
・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳
・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール
・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地
・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北
・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ
⇨ 3/12（木）〜3/18（水）は店舗リニューアルに伴い、休業となります。
・グランブッフェ イオンモール伊丹
【中国】
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中
【九州】
・グランブッフェ イオンモール筑紫野
・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本
・グランブッフェ イオンモール鹿児島
=== 注意事項 ===
※画像はイメージです。
※同企画は、予告なく変更または終了する場合があります。
※提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合があります。
※オーダーメニューはコースにより異なります。詳しくはHPを確認してください。
（エボル）