アジア制覇のなでしこジャパンが「一流の振る舞い」　決勝後の“美しい光景”に豪注目「称賛の声が溢れている」

なでしこジャパンのスポーツマンシップに称賛が寄せられている(C)Getty Images

リスペクト溢れる光景が話題だ。

現地時間3月21日、サッカー女子アジアカップ決勝がオーストラリア・シドニーで行われ、日本代表「なでしこジャパン」は、オーストラリア代表に1-0で勝利。2014年ベトナム大会、2018年ヨルダン大会に続く2大会ぶり3度目のアジア制覇を決めたこの一戦では、プレー外の一幕も脚光を浴びている。

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試合後の表彰式で見られた爽やかなスポーツマンシップだ。悔しさの中で壇上へ上がるオーストラリア代表に対し、花道を作った日本代表は、さらにハイタッチでリスペクトを表現。これを受け、日本代表が壇上へ上がる際には、オーストラリア代表も同じ対応で敬意を示した。

この心温まるやり取りには、豪メディアも称賛を惜しまない。中でも『News.com.au』は、決勝から一夜明けた22日、実際の映像を記事内に掲載すると、「日本代表がアジアカップ優勝後、失意のマチルダス（オーストラリア女子代表の愛称）に“粋な行動”を見せた」と好意的に伝えている。