森保ジャパンにとって“最高の腕試し”の機会となるか W杯前に競争が激化するイングランド代表の「現状」とは？
名手アレクサンダー＝アーノルドもポジション争いではライバルの後塵を拝している(C)Getty Images
来る3月31日（現地時間）に貴重な強化の場として“サムライブルー”との対戦を控えるイングランド代表。現地時間3月20日には、この3月の代表シリーズにおけるメンバー35名を発表し、国内での関心も高まっている。
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60年ぶりの世界制覇を目指すワールドカップまで残り約3か月。着実に準備期間が削られ、最終メンバーの選考や戦術がいよいよ最終フェーズとなる中で、イングランドのトーマス・トゥヘル監督は「新たなグループ、新たな組み合わせで日本戦に臨むことになる」と明言。さらに「選手たちが出場権を争う最後のチャンスでもある」とチーム内での競争を促している。
舞台は、ウェンブリー・スタジアム。数多のドラマが生まれたイングランド・サッカー界の“聖地”。親善試合と言えども、選手たちにかかるプレッシャーは相当だ。ましてや、「ラストチャンス」との発破を指揮官からかけられれば、いわゆる本気モードにならざるを得ないのではないか。
そうした中で、国内メディアでも日本戦への関心が高まっている。英紙『The Guardian』は、「日本との親善試合は、米国での最終調整を行う前に、様々な試みやテストを試行できる最後のチャンスだ」と断言。その上で2016年12月から約8年も続いた前監督のギャレス・サウスゲート体制を「スター選手重視の罠にはまり、まとまりのないスター選手の寄せ集めのようになった」と回想し、トゥヘル体制のチームが置かれた現状を次のように分析している。
「トゥヘルは、特定の個人よりもチームバランスを優先するという姿勢を一貫して貫いてきた。彼がモットーにしているのは、より優れた選手や好調な選手を選ぶのではなく、彼自身が考える戦術的な役割に最も適した選手を選ぶことだ。それが彼の信条であり、その戦術的なビジョンの明確さこそが、彼自身、そして今のイングランド代表の最大の強みと言えるだろう」
より戦術面の機能性を重視し、選手編成も行っているトゥヘル。そんなドイツ人の智将が率いるチームにあって、「最大の懸念はサイドバックにある」という。今回のメンバーからは、右SBのレギュラー格だったトレント・アレクサンダー＝アーノルドが外れている。レアル・マドリーに所属する彼でさえも、出場機会に恵まれていない現状から、厳しい立場に置かれるという事実は「スターを重視しない」というトゥヘル・イングランドの“色”を物語っていると言えよう。
チームの今を記した『The Guardian』は、SBの序列について、こう続けている。
「トゥヘルは、アレクサンダー＝アーノルドをアンドラ戦で、たった26分間だけ、それも途中出場させただけだった。これも監督が個々の能力よりもシステムを優先している例だと言える。彼のパス能力に疑いの余地などないが、独特なタイプの右サイドバックでありある。要するにアレクサンダー＝アーノルドがイングランドのベスト35に入る選手かどうかではなく、トゥヘル監督が思い描く“右サイドバックの理想的な役割”を、適切にこなせるかどうかなのである」
ビッグネームを重視せず、チームの効率化を図ろうと模索している“スリーライオンズ（イングランド代表の愛称）”は、いかなる戦いを見せるのか。真価が問われる日本にとっても、チーム力の底上げを図る格好の舞台となるのは間違いない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]