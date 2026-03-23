「夫と行くはずだったアンコール・ワット」娘と実現した3泊5日・23万円のカンボジア旅行
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
同居家族構成：本人、息子（41歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：高知県
現在の現預金：300万円、リスク資産：1900万円
老齢厚生年金（厚生年金）：9万1000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金36万円（年額）
年金以外の収入：給与収入120万円（年額）、配当および家賃収入150万円（年額）
ひと月の支出：24万円
シニアになってから訪れてよかった旅先は、「2025年4月に娘と」出掛けた「3泊5日のアンコール・ワットと遺跡群」だそう。
もともとは「夫と一緒に行く計画でしたが、コロナ禍でフライトがキャンセルになって実現せず、2年前に夫は亡くなってしまいました。今回、東京に住む娘が一緒に行ってくれるということで実現しました」とのこと。
現地では「朝日に照らされるアンコール・ワット、ラピュタのモデルになったベンメリア、かつての首都だったコー・ケー、天空の寺院とも呼ばれるプレアヴィヒア寺院にも行きました。素晴らしい遺跡の数々。感動しました。大満足」と投稿者。「もし訪れるなら、とにかく歩けるうちに行きましょう。アンコール・ワット、アンコール・トム、ベンメリアは必須」と勧めます。
また健康面については、「1型糖尿病のため、食事がとても心配」だったそうですが、実際には「血糖値の管理がしやすい食事だった」ため、杞憂だったとも振り返っています。
費用については「HISのツアー本体が約17万円。現地ツアーが約1万5000円。食事はほぼ付いていましたが、一部の夕食とお土産などで1万5000円。総額で20万円くらい」に収まったそう。さらに、住まいの「高知から成田はジェットスターを利用し、成田に前泊した。かかった費用は約3万円」と補足しています。
当時、「退職後に受け取った給付金約22万円があり、ちょうど旅費に充てることができた」と言う投稿者。その後も「月10万円ほどのパート収入と、老齢年金月16万円、企業年金月3万円の他に、年間150万円ほどの配当および家賃収入があるので、貯金しながら年2〜3回の旅行を楽しめている」と明かしています。
最後に、シニア旅行を計画している方に向けては、「とにかく歩けることが大事です。日々ウォーキングや筋トレをして、いつまでも歩けるような体作りが大事」とアドバイスを送られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：65歳女性
同居家族構成：本人、息子（41歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：高知県
現在の現預金：300万円、リスク資産：1900万円
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万9000円
老齢厚生年金（厚生年金）：9万1000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金36万円（年額）
年金以外の収入：給与収入120万円（年額）、配当および家賃収入150万円（年額）
ひと月の支出：24万円
「行ってよかったシニアの旅先はアンコール・ワットと遺跡群」現役引退後は「1年に2〜3回程度、1人旅」を楽しむことが多いという今回の投稿者。
シニアになってから訪れてよかった旅先は、「2025年4月に娘と」出掛けた「3泊5日のアンコール・ワットと遺跡群」だそう。
もともとは「夫と一緒に行く計画でしたが、コロナ禍でフライトがキャンセルになって実現せず、2年前に夫は亡くなってしまいました。今回、東京に住む娘が一緒に行ってくれるということで実現しました」とのこと。
現地では「朝日に照らされるアンコール・ワット、ラピュタのモデルになったベンメリア、かつての首都だったコー・ケー、天空の寺院とも呼ばれるプレアヴィヒア寺院にも行きました。素晴らしい遺跡の数々。感動しました。大満足」と投稿者。「もし訪れるなら、とにかく歩けるうちに行きましょう。アンコール・ワット、アンコール・トム、ベンメリアは必須」と勧めます。
また健康面については、「1型糖尿病のため、食事がとても心配」だったそうですが、実際には「血糖値の管理がしやすい食事だった」ため、杞憂だったとも振り返っています。
「貯金しながら、すでに年2〜3回の旅行を楽しめている」この旅行では「HISの成田発3泊5日のツアー」を利用。「2日目と4日目に観光が含まれていたので、観光の予定がない3日目には別途現地ツアーを予約して参加」したといいます。
費用については「HISのツアー本体が約17万円。現地ツアーが約1万5000円。食事はほぼ付いていましたが、一部の夕食とお土産などで1万5000円。総額で20万円くらい」に収まったそう。さらに、住まいの「高知から成田はジェットスターを利用し、成田に前泊した。かかった費用は約3万円」と補足しています。
当時、「退職後に受け取った給付金約22万円があり、ちょうど旅費に充てることができた」と言う投稿者。その後も「月10万円ほどのパート収入と、老齢年金月16万円、企業年金月3万円の他に、年間150万円ほどの配当および家賃収入があるので、貯金しながら年2〜3回の旅行を楽しめている」と明かしています。
最後に、シニア旅行を計画している方に向けては、「とにかく歩けることが大事です。日々ウォーキングや筋トレをして、いつまでも歩けるような体作りが大事」とアドバイスを送られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)