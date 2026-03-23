3月22日、高知競馬場で行われた4R・ネクストスター西日本（3歳・ダ1400m）は、岡村卓弥騎乗の2番人気、カツテナイオイシサ（牡3・高知・雑賀正光）が勝利した。クビ差の2着にバウヴォーグ（牡3・高知・新子雅司）、3着にジョウショーボビー（牡3・高知・雑賀正光）が入った。勝ちタイムは1:32.1（重）。

1番人気で吉原寛人騎乗、エンドレステイル（牝3・高知・打越勇児）は、10着敗退。

レース序盤、人気を集めたエンドレステイルが先行、サンフラワームーン、クスダマと続いてカツテナイオイシサが好位で進行。向こう正面から位置取りを上げたカツテナイオイシサが外から抜け出し、クスダマとエンドレステイルがそれを追って最終コーナーを通過。直線半ばで後続を突き放したカツテナイオイシサに外から鋭く追い上げたバウヴォーグが迫るもクビ差で振り切ったカツテナイオイシサが勝利。カツテナイオイシサは土佐春花賞に続く重賞2連勝、岡村卓弥騎手は重賞3連勝を飾った。

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「根性出して凌いでくれた」

1着 カツテナイオイシサ

岡村卓弥騎手

「雨が降ってて馬場も軽くなってたので、相手は前だと思ってついていったら馬が頑張ってくれると思って前に行きました。（4コーナーは）ちょっと早かったかなと思って、最後はちょっといっぱいいっぱいになってしまったんですけど、最後は馬が根性出してくれて凌いでくれて良かったです。僕の騎手人生においてもカツテナイほどの馬なので、ここからの3歳重賞を全部とる気持ちで乗りますし、出るときは応援してもらえたら嬉しいです」

カツテナイオイシサ 6戦5勝

（牡3・高知・雑賀正光）

父：ヴァンセンヌ

母：カネトシコンサイス

母父：SmartyJones

馬主：内田玄祥

生産者：YMホースレーシング

【全着順】

1着 カツテナイオイシサ

2着 バウヴォーグ

3着 ジョウショーボビー

4着 クスダマ

5着 ミッジーチャンプ

6着 キヨスリョウマ

7着 ワイズポーシャ

8着 ソックス

9着 バリジグリー

10着 エンドレステイル

11着 サンフラワームーン

12着 バーニングホット