元ＮＨＫでフリーの中川安奈が２２日までに自身のインスタグラムを更新。プロ雀士でモデルの岡田紗佳とのツーショットを公開した。

中川は「フジテレビ『突然ですが占ってもいいですか？』大好きな番組に出演させていただきます」と書き始め、番組出演を告知。

「しかも同い年の岡田紗佳さんと」とつづり、岡田とのツーショットをアップ。「岡田さんはフリーになってすぐから何度も番組で共演させていただいていて、密かに憧れている部分がたくさんあって...という存在だったので、今回こうして２人で呼んでいただけてとってもテンションがあがりました」と明かした。

さらに「収録でも岡田さんに対して私の目がハートになっているところが多々あると思います そしてそれに対する岡田さんの反応がまた...ふたりのコントラストもお楽しみいただけると思います笑」と続け、投稿を締めた。

この投稿に、フォロワーからは「美女二人」「好きな２人！びっくりです」「杏奈さんに目がハートです」「御二方とも可愛いです」「最強コンビ」「とても良い笑顔」などの声が寄せられている。