◇競泳 第101回日本選手権水泳競技大会(3月19日〜22日、東京アクアティクスセンター)

女子400メートル個人メドレー決勝が22日に行われ、成田実生選手（明治大）が4分35秒93の記録で優勝を飾りました。

今大会、200メートル個人メドレー、200メートル背泳ぎで惜しくも2位に終わり、悔しさをにじませていた成田選手。

成田選手は最初のバタフライで3位につけると、背泳ぎでトップとの差を詰めます。後半の平泳ぎでスピードをつけると、250メートルで一位につけ、そのままリードを守り切り、1位でフィニッシュ。4分35秒93の記録で優勝しました。

8月のパンパシフィック選手権（アメリカ）9月の愛知・名古屋アジア大会（日本）の代表選考も兼ねる今大会。派遣標準記録をクリアしました。

この種目は2024年のパリオリンピックで6位になった種目。レース後のインタビューでは、お辞儀をするとマイクに頭をぶつけるかわいらしい一面をみせた19歳は照れ笑いをみせます。

レースを振り返り、「自分の本当に気持ちというか、どうして400メートル個人メドレーの代表になりたいのかと思ったときに、色んな思いがあったんですけど、たくさんの人が一緒に戦ってくれたのでとっても嬉しかったです。本来の自分は、今まで何も考えずに無我夢中で一生懸命泳いでベストを出せていたので、そのことだけを考えて泳ぎました」と話しました。