地方選挙に電子投票を導入する自治体が増えそうだ。投票しやすさ、正確さを一層高めて定着させたい。

電子投票は投票所にタブレット端末を置き、有権者は画面に表示された候補者名に触れて投票する。白票を選ぶこともできる。インターネットにはつながっていない。

宮崎県新富町で、九州初の電子投票による町議補欠選挙があった。住民の多くは操作が簡単だと受け止めている。

今月1日の開票作業は約3600人分の投票データをパソコンで読み取り、22分で集計を終えた。投票用紙を使う不在者投票と合算し、42分で最終結果が確定した。

選挙管理委員会によると、手作業の開票に比べ半分程度の時間で済んだ。従事した職員はこれまでの40〜50人から12人に減らしており、かなりの効率化と言っていい。

九州では新富町に続き、福岡県粕屋町が8月の町長選を電子投票にする。約1千万円の経費を2026年度当初予算に計上した。他にも検討中の自治体がある。

電子投票は岡山県新見市が02年に初めて実施して以降、ほとんど普及しなかった。

翌年の岐阜県可児市議選で発生したシステムトラブルの影響が大きい。投票が一時できなくなり、最高裁で選挙無効が確定した。信頼低下と高額な費用が重なり、自治体は二の足を踏んだ。

その後、投票システムが改良され、総務省は扱いやすいタブレット端末の使用を認めた。24年に大阪府四條畷市で8年ぶりの電子投票が円滑に行われたことから、再び関心を集めている。経費の一部は国が支援する。

電子投票のメリットは、有権者と選挙事務を担う自治体の双方にある。

障害や高齢により、鉛筆で文字を書くことが困難な人でも楽に投票できる。誤記も防げる。住民への事前説明を繰り返しておきたい。

自治体にとっては開票作業を少人数で短時間に終えられるので、職員の負担を減らす効果が大きい。同姓の候補者に票を分ける案分票や、判読しにくい疑問票が生じないこともプラスになる。

電子投票の仕組みには改善の余地がある。実績を重ねながら利便性を高めたい。

投票の際に視覚障害者用の音声ガイドを付けるなど、障害がある有権者への配慮は欠かせない。候補者が多くて全員の名前が一つの画面に入らない場合は、画面の見やすさに工夫が要る。

地方選挙に限らず、国政選挙にも導入してはどうか。政府と国会で議論してほしい。

電子投票の次は、自宅のパソコンなどで投票できるインターネット投票が検討課題になるだろう。利便性は一層高まるが、実現には投票者の成り済まし防止といった技術的難題を解決する必要がある。

どのような投票方法になっても、不正が入り込む隙があってはならない。