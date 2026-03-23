佐賀県内で唯一の解剖嘱託医師として、遺体の法医解剖を担当する佐賀大医学部教授で医師の池田知哉さん（42）に、県警は感謝状を贈呈した。池田さんは約3年間のうち、県内で発見された約300体の解剖を行い、捜査に多大な貢献をしたことが評価された。

法医学が専門の池田さんは同大に着任した2023年3月から嘱託医師を担当。犯罪性が疑われる場合などに必要な法医解剖を行い、死因や死亡推定時刻を特定する。昨年も強盗殺人や殺人事件などの被害者の解剖を担った。

県内で遺体が見つかり、県警が必要と判断すれば夜間や休日でも連絡がある。学会などで出張先から急きょ駆けつけたこともあり、池田さんは「呼ばれても帰れる範囲の距離でしか出かけない」と笑う。家族の理解を得られているからこそ続けられているという。

これまで宮城県警や大阪府警でも経験し「遺体の死因には地域ごとに傾向がある」。佐賀県は水路などで溺死でなくなる人が多く「クリークが多いのが関係していると思う。（死因を明らかにするのは）啓蒙（けいもう）的な意味でも大事だ」と話す。

11日に県警本部であった感謝状贈呈式で、福田英之本部長は「警察の死因究明業務に大きく貢献された」と感謝。池田さんは「全国的に法医学の医師は少ない。与えられた仕事をしっかりすることで、あとに続く人も出てくる。今まで通り仕事に取り組みたい」と誓った。

（才木希）