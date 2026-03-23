福岡県福智町金田のアーティスト高津利依さんが主宰するギャラリー「ギャリエプラス」で26〜29日、高津さんら作家6人が集う「会うとき春 ギャリエプラスグループ展」が開催される。絵画や木工作品など個性豊かなアート作品を展示。高津さんは「人工知能（AI）にはできない、一人一人の人生や日常から感じるワクワクを表現した作品に触れてほしい」と来場を呼びかけている。

高津さんは同町出身。CGアートや手描きの作品を制作しており、2024年にギャラリーを構えた。

今回、AI技術の進化の反面、AIには代えられないさまざまな作品のリアルな輝きを作家や来場者と共有したい、と企画した。出展者の1人、木工職人の堀田一郎さん（66）＝同町金田＝は、木をパズルのように組み合わせる「組み木」のおもちゃや、年代物の道具のリメークを手がける。

会場では点描曼荼羅（まんだら）、シルバージュエリー、ジークレー版画作品、「楽書き筆文字」など約120作品を展示、販売する。午前11時〜午後4時半。詳細は高津さん＝090（8620）9807。

28、29日は約40店が集うスイーツイベント「福智スイーツ大茶会」が町内である。

（郷達也）