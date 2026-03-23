「ここは焼き物職人たちも使っていた井戸。藩窯が閉じられてからも長い期間、大川内山の人たちの生活を支えてきました」

佐賀県伊万里市の大川内山地区で2月に開かれたコーヒーと鍋島焼を楽しむイベント。有料の街歩きツアーも企画され、ガイドを務めた地域商社「伊萬里百貨店」代表の村上武大さん（53）の説明に、参加者たちは次々と井戸をのぞき込んだ。

江戸時代、佐賀藩から将軍家などに贈った最高級の陶磁器が鍋島焼。そのルーツを訪ねる街歩きでは、高度な技術を今に伝える職人の制作現場を訪ね、献上品が送り出されていた表通りを外れて当時の生活道路も案内するなど、独自の人脈と知識を生かしたルート設定が好評を博した。

「鍋島焼は知るほどにひかれる魅力がある。コーヒーがきっかけの参加者にもぜひ好きになってもらいたいし、そのとっかかりとして、土地の魅力や暮らす人の背景を含めて伝えることを意識しました」と村上さんは笑顔で振り返った。

横浜市で生まれ、中学校からは佐賀市で生活。専門学校卒業後は嬉野市の老舗旅館に就職したものの、バブル不況の影響で退職し、ガソリンスタンド勤務なども経験した。知人の誘いで手伝うようになったのが、その当時、一般にも広がり始めていたインターネットのホームページ（HP）作りの仕事だった。

伊万里市との縁が生まれたのは2007年。伊万里商工会議所を通じて地場企業向けのウェブ制作を指導するようになり、商店街を盛り上げるためのマルシェイベントなども手がけた。

町への関心も自然と高まり、焼き物の積み出し港として栄えた伊万里の歴史を学ぶように。「繁栄の原動力になったのが商人たちのパワー。自分たちで金を出し合って銀行を作ったり鉄道を引いたり。町ににぎわいを取り戻すヒントがあるような気がして」と語る。

HP制作やPRを手伝った老舗菓子店や鮮魚店などは、遠く福岡市などからもリピーターを集めるようになり、あらためて気付いたのが「地域資源のブランディング」の重要性だった。

伊万里湾の海水を伝統的な手法でたきあげる「波浦（なみうら）の塩」に着目したミルクジェラートが話題を集めたほか、19年に伊萬里百貨店を立ち上げてからも、鍋島焼の伝統文様をあしらったマスキングテープ「献上しますて。」などの人気商品を次々と生み出した。家族の都合を優先して2年前に神埼市に引っ越したが、今も週の大半は伊万里に通う。

偉大な先達たちの志を引き継ぐ現代の商人として、伊万里への思いは募るばかりの村上さんだが、魅力を伝えることの難しさも感じるようになった。「多くの人にとっては古伊万里と有田焼、鍋島焼の区別も難しい。商都としての繁栄も時代背景の説明などはマニアックになりがち。面白い部分だけど、その加減が難しくて」と打ち明ける。

答えを導いてくれそうなのが、地域資源のブランディングのもう一歩先、町で営みを続ける生産者や職人、商店主などにも焦点を当てた「暮らし観光」の手法だ。嬉野市で実践する老舗旅館「大村屋」の北川健太社長らとの交流を通じてノウハウを学び、大川内山地区でも中心市街地でも今をとっかかりに町の魅力を伝え、まずはファンを増やす試みに力を入れる。

「鍋島焼を聞いたこともなかった人が、ガイドが終わった頃には『こんな貴重なものだったら、絶対に買わなくちゃ』と目を輝かせる。本当に案内人冥利（みょうり）に尽きます」とほほ笑んだ。

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村上さんは、伊万里市長選（4月12日告示、同19日投開票）を前に、伊万里ケーブルテレビジョンが同2日に開く候補予定者の公開討論会で進行役も務める。

「市民が町のことを考える大切な機会。討論会では、候補者に当選したら何をしたいかだけでなく、町の未来には何が必要なのか、思い描く長期的なビジョンも聞いてみたい」と意気込んでいる。

（糸山信）