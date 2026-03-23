V3と連続日本一へ向けて、小久保監督は厳しさを隠さなかった。1点リードの九回2死一塁で、秋山の右前打を右翼手の笹川が後逸。オープン戦最終戦は引き分けに終わった。指揮官は「プロとしてお恥ずかしいです。笹川はファーム。最後のプレーです」と一刀両断。打撃で好アピールを続け開幕1軍入りが濃厚だった笹川を、急きょ2軍に降格させた。

オープン戦では新たな仕掛けも試してきた。今宮の二塁、栗原の捕手、イヒネは外野として一定の評価を得た。指揮官は「普段は見られない選手をギリギリまで見られた」と強調。V3へ向けての準備に手応えを感じているからこそ、集中力を欠いた若手のミスを許すことはできなかった。

一方で投手陣では、ルーキーながらこの日も好投を見せた稲川と鈴木豪は開幕1軍入りが濃厚となった。小久保監督は「最後の最後に決まった。全てにおいて今日の試合までで判断しました」と説明。ブルペン陣でも実績のある津森が1軍メンバーから外れるなど、ギリギリまで厳しい目線で選手の絞り込みを行った。

オープン戦は6勝9敗2分けの9位で終了。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場組もそろい、2026年型の打線も輪郭を現した。投手陣では右肘の手術を受けた藤井の代役として木村光が台頭し、勝利の方程式もうっすら見えてきた。3月27日の開幕戦（みずほペイペイドーム）は、いきなり最大のライバル日本ハムと激突。オープン戦ラストで見せた指揮官の厳しさは、今季へ懸ける強い覚悟の表れだ。 （小畑大悟）