2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得します。WEST-A、WEST-Bは20日（金）〜22日（日）に各地で第7節の10試合が行われました。

WEST-Aは首位徳島ヴォルティス（J2）、2位高知ユナイテッドSC（J3）が共に敗戦で勝ち点を伸ばせず。カターレ富山（J2）はアルビレックス新潟（J2）に敵地で３得点を奪い勝利。新潟を抜き3位に浮上しています。愛媛FC（J3）は上位の高知に勝利し最下位脱出。5連敗となった奈良クラブ（J3）が最下位に沈んでいます。

WEST-Bは、首位テゲバジャーロ宮崎（J2）がロアッソ熊本（J3）を破り、すべて90分での勝利で開幕7連勝。ここまで勝ち点をひとつも取りこぼさず首位を独走しています。鹿児島ユナイテッド（J3）はガイナーレ鳥取（J3）にPK勝利で2位キープ。ギラヴァンツ北九州（J3）はレノファ山口FC（J3）を破り開幕7試合目で今季初勝利を飾りました。次節第8節は28日（土）〜29日（日）に開催されます。

【第7節】

＜WEST-A＞

◆富山 3−2 新潟（20日、デンカビッグスワンスタジアム）

得点【富山】坪井清志郎（前半11分、前半37分）岡本將成（前半43分）【新潟】マテウス モラエス（後半21分）笠井佳祐（後半37分）

◆讃岐 3−1 奈良（22日、四国化成MEGLIOスタジアム）

得点【讃岐】前川大河（前半7分、後半8分）後藤優介（前半24分）【奈良】田村翔太（前半18分）

◆愛媛 1−0 高知（22日、ニンジニアスタジアム）

得点【愛媛】日野翔太（前半34分）

◆今治 2−1 徳島（22日、アシックス里山スタジアム）

得点【今治】梅木怜（前半25分）駒井善成（後半3分）【徳島】ルーカス バルセロス（後半30分）



◆金沢 0−0(PK3-2) FC大阪（22日、金沢ゴーゴーカレースタジアム）

＜WEST-B＞

◆琉球 3−2 大分（21日、クラサスドーム大分）

得点【琉球】石浦大雅（前半31分）船橋勇真（前半41分）上野瑶介（後半6分）【大分】有働夢叶（前半13分）木本真翔（後半32分）

◆宮崎 1−0 熊本（21日、いちご宮崎新富サッカー場）

得点【宮崎】松本ケンチザンガ（後半43分）

◆鹿児島 0−0(PK5-3) 鳥取（22日、Axisバードスタジアム）

◆北九州 1−0 山口（22日、維新みらいふスタジアム）

得点【北九州】岡野凜平（後半12分）

◆鳥栖 2−0 滋賀（22日、平和堂HATOスタジアム）得点【鳥栖】塩浜遼（前半29分、後半26分）