2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得します。EAST-A、EAST-Bは20日（金）〜22日（日）に各地で第7節の10試合が行われました。

EAST-Aは前節首位ベガルタ仙台（J2）、2位ブラウブリッツ秋田（J2）、3位湘南ベルマーレ（J2）の上位3チームが揃って勝利。仙台はPK戦2勝を含む開幕7戦全勝となっています。横浜FC（J2）はSC相模原（J3）に2点差をひっくり返す逆転勝利で4位浮上。栃木SC（J3）は栃木シティ（J2）に勝利し最下位脱出。ヴァンラーレ八戸（J2）と栃木SCの2チームは1試合未消化となっています。

EAST-BはRB大宮アルディージャ（J2）がジュビロ磐田（J2）に4得点を奪う快勝で首位浮上。前節首位のヴァンフォーレ甲府（J2）は北海道コンサドーレ（J2）に敗れ、2連敗を喫し4位転落。いわきFC（J2）はAC長野パルセイロ（J3）に勝利で2位浮上。1位大宮から5位藤枝MYFC（J2）の5チームが勝ち点2差にひしめき合っています。磐田は今季7試合で90分間勝利なしと低調で順位を8位に落としました。次節第8節は28日（土）、29日（日）に開催されます。

【第7節】

＜EAST-A＞

◆湘南 2−0 群馬（20日、正田醤油スタジアム群馬）

得点【湘南】山田寛人（前半6分、前半13分）

◆秋田 1−0 八戸（21日、ソユースタジアム）

得点【秋田】オウンゴール（後半23分）

◆横浜FC 4−2 相模原（21日、相模原ギオンスタジアム）

得点【横浜FC】伊藤槙人（後半3分）アダイウトン（後半9分、後半45+8分）遠藤貴成（後半45+2分）【相模原】棚橋尭士（前半15分）竹内崇人（前半41分）

◆仙台 1−0 山形（22日、NDソフトスタジアム山形）

得点【仙台】井上詩音（前半9分）

◆栃木SC 3−2 栃木C （22日、カンセキスタジアムとちぎ）

得点【栃木SC】西野太陽（前半23分、前半41分）オウンゴール（後半5分）【栃木C】鈴木武蔵（後半8分）田中パウロ淳一（後半30分）

＜EAST-B＞

◆札幌 1−0 甲府（21日、大和ハウス プレミストドーム）

得点【札幌】木戸柊摩（前半24分）

◆藤枝 3−3(PK5-3) 福島（21日、とうほう・みんなのスタジアム）

得点【藤枝】松木駿之介（前半11分）岡澤昂星（前半14分）三木仁太（前半36分）【福島】岡田優希（後半8分）清水一雅（後半13分）藤谷匠（後半43分）

◆松本 2−2(PK5-4) 岐阜（21日、サンプロ アルウィン）

得点【松本】村越凱光（前半30分）小田逸稀（後半14分）【岐阜】ワッド モハメッドサディキ（前半8分、前半39分）

◆いわき 3−1 長野（21日、長野Uスタジアム）

得点【いわき】高橋勇利也（後半12分）柴田壮介（後半16分）山口大輝（後半45分）【長野】田中康介（後半31分）

◆大宮 4−1 磐田（21日、ヤマハスタジアム(磐田)）得点【大宮】山本桜大（前半28分、後半45+7分）泉柊椰（前半42分、後半16分）【磐田】グスタボ シルバ（後半14分）