2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれるサッカー明治安田J1百年構想リーグ。このリーグ戦は従来の引き分けはなく、90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。21日（土）、22日（日）に第8節の10試合が行われました。

EAST首位の鹿島アントラーズは、最下位に沈むジェフユナイテッド千葉に2−1で勝利。後半39分にDF植田直通選手のヘディングで勝ち越しに成功。怒とうの7連勝で勝ち点を22まで積み上げました。また2位のFC東京は東京ヴェルディにPKで敗戦。勝ち点が6差に広がっています。その他、浦和レッズはFC町田ゼルビアに敗れて、東京Vに抜かれ5位転落。下位に沈んでいた昨季リーグ2位の柏レイソルは、水戸ホーリーホックに3−0の快勝で、水戸と入れ替わりで8位に浮上。昇格組の水戸と千葉が下位2チームとなりました。EASTは町田と川崎Fは1試合未消化となっています。

WESTは、首位に立っていたガンバ大阪がアビスパ福岡にPK戦の末に敗戦。15人目までもつれる長い戦いで、勝ち点1にとどまります。一方、3位だった京都サンガF.C.が名古屋グランパスにPKで勝利。勝ち点が14で並んだ2チームは、京都がG大阪と入れ替わりで首位浮上となりました。今節の結果で勝ち点14の首位京都から勝ち点3差以内に上位9チームがひしめく展開。最下位の福岡はPK戦で連敗を6でストップ。勝ち点は5に積み上げますが、9位まで6差つけられています。またWESTは神戸と広島は1試合未消化となっています。

27日（金）はWESTの神戸と広島、28日（土）はEASTの町田と川崎Fの未消化となってる試合が開催されます。

【第8節】

＜EAST＞

◆東京V 0−0(PK4-2) FC東京（22日、味の素スタジアム）

◆鹿島 2−1 千葉（22日、メルカリスタジアム）

得点【鹿島】エウベル（前半4分）植田直通（後半39分）【千葉】イサカ ゼイン（後半25分）

◆横浜FM 5−0 川崎F（22日、MUFGスタジアム(国立競技場)）

得点【横浜FM】谷村海那（前半30分）天野純（後半8分、後半17分）ユーリ アラウージョ（後半27分）ジェイソン キニョーネス（後半33分）

◆町田 2−1 浦和（22日、埼玉スタジアム2002）

得点【町田】望月ヘンリー海輝（前半26分）相馬勇紀（後半36分）【浦和】マテウス サヴィオ（後半10分）

◆柏 3−0 水戸（22日、三協フロンテア柏スタジアム）

得点【柏】中川敦瑛（前半15分）オウンゴール（前半31分）瀬川祐輔（後半38分）

＜WEST＞

◆長崎 1−0 岡山（21日、JFE晴れの国スタジアム）

得点【長崎】山粼凌吾（後半45+3分）

◆福岡 2−2(PK14-13) G大阪（21日、ベスト電器スタジアム）

得点【福岡】辻岡佑真（前半22分、後半45+3分）【G大阪】デニス ヒュメット（前半11分）ウェルトン（前半42分）

◆清水 3−1 広島（22日、IAIスタジアム日本平）

得点【清水】吉田豊（前半19分）オ セフン（前半21分）北川航也（後半21分）【広島】ジャーメイン良（後半39分）

◆京都 1−1(PK5-4) 名古屋（22日、サンガスタジアム by KYOCERA）

得点【京都】マルコ トゥーリオ（後半32分）【名古屋】甲田英將（前半19分）

◆C大阪 1−1(PK6-5) 神戸（22日、ヨドコウ桜スタジアム）得点【C大阪】井上黎生人（前半12分）【神戸】日郄光揮（後半22分）