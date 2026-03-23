◇プロ野球 オープン戦 DeNA4-2西武（22日、ベルーナドーム）

西武のオープン戦の日程が終了しました。

この日オープン戦初登板の隅田知一郎投手が4回被安打1、無失点の好投を披露すると、攻撃陣は6回に3番・西川愛也選手がタイムリースリーベース、4番・カナリオ選手がタイムリーツーベースで2点を先制します。

しかし6回から登板した育成の冨士大和投手が7回に4点を失いチームは2-4で敗れました。

オープン戦は7勝8敗1分けで終了。試合後、西口文也監督は打撃陣について「（西川）愛也に関しては状態がこのまま上向いていってくれたら、カナリオもいい打球を飛ばしてくれて良かったと思います。チーム内でいい競争ができていますのでそこが楽しみです」とコメントしました。

西武は2024年から2年連続リーグワーストの打率となっていましたが、今季オープン戦はチーム打率.238と12球団中5位の成績をマークし、唯一開幕のスタメンが決まっていたネビン選手不在の中、復調の兆しが見えています。

西口監督は「昨年より打ち勝つ試合を1試合でも多くファンの皆さんに見ていただけたらと思います」とシーズンへ意気込みました。