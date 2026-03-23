◇プロ野球オープン戦 楽天6-2巨人（22 日、東京ドーム）

2番手として巨人のマウンドに上がったのは戸郷翔征投手。1アウトから死球、連続2塁打で2点を失うと、その後も死球、2塁打と合計4点を失いました。

阿部慎之助監督が苦しむ戸郷投手に「何かきっかけを得てほしい」と1イニングでもいいから、2軍ではなく1軍の舞台で投げてみようと、持ちかけた今回の登板。何か得るものはあったかと聞くと、「特になかった。それくらい悪い登板でした」という答えが返ってきました。

「どんな失点をしても納得できる形ならいいですけど、そこはできなかったので、修正が必要かなと思います。練習の中でよくなっても、試合の中で出なかったり、出てても打者の反応がよくなかったり、まぁいい考え方がそんなにできないので、そこはマイナスポイントかなと思います」

開幕は2軍で迎えることになった戸郷投手。「いい姿を見せ続けない限りは首脳陣は呼ぼうと思わないでしょう。去年も2軍に落ちましたけど、今回は、より自分のことを見つめ直して、ルーキーと同じくらいの立ち位置だと思いますし、開幕投手もとられましたし、思うところは多いですけど、自分を見つめ直して、会話してやっていけたら」と胸の内を吐露しました。