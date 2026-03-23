明治安田Ｊ１百年構想リーグ第８節（２２日、埼スタ）、浦和が町田に１―２で屈した。１―１で迎えた後半３４分に、ＤＦ根本健太がペナルティーエリアで町田のＦＷ相馬勇紀を倒して痛恨のＰＫ献上。これを自ら決められて決勝弾となり、前節の柏戦でのＰＫ負けを含めると悪夢の３連敗となった。

２試合連続先発出場で、無得点に終わったＦＷオナイウ阿道は敗因について「前半に攻撃のところで、相手のペナルティーエリアの近くでいい形をつくることができなかった。それは難しかったと思う」と指摘。直近３試合は、いずれも前半で得点が取れていない。

では、名門はどのように立て直していくのか。「ビルドアップはそこまで悪くなかったし、相手のハーフラインを越える辺りまでは、ボールを動かせているシーンもあった。そこからまた一つギアを上げてボックスに入るところの質を、僕含めて上げていきたい」と力説した。また、ＭＦ渡辺凌磨は「点を取れる、取れないはもちろんある。一回試合が落ち着いた時の戦い方を、チームで見つめ直さないといけない」と語る。

逆境にもマチェイ・スコルジャ監督は「敗戦に値するような内容ではなかった」と強気の姿勢だが…。次節の川崎戦（４月５日、Ｕ等々力）までの約３週間で、名門は逆襲への準備を整えたいところだ。