夢舞台に向けて弾みをつけることはできるか――。バレーボール男子で２０２４年パリ五輪代表の甲斐優斗（２２＝大阪Ｂ）が２２日、都内で行われた専大の卒業式に出席し「代表を引っ張るようなエースを目指していきたい」と力を込めた。

２メートルの高身長を生かしたプレーが武器の若武者はパリ五輪を経験。メダルを期待されるも準々決勝でイタリアに大逆転負けを喫した。２８年ロサンゼルス五輪へ向け「五輪でメダルを取るところまで、しっかりまずは頑張っていけたら」とリベンジに燃えている。

９月のアジア選手権（福岡）は、優勝すれば日本のロサンゼルス五輪出場が決まる一戦。チームづくりを進めるにあたり、早期の出場確定は大きなプラスとなる。「やっぱり準備期間はすごく大事。約２年の準備期間があるのはアドバンテージになってくる。今年（出場権を）取るか取らないかでチームの動きも変わってくると思う」と重要性を説いた。

４月からは新たな立場でバレーボールと向き合う。「アジア選手権で五輪の切符を取るのが一番の目標だが、自分もしっかりコートに立ってチームに貢献することを目標に頑張りたい」。絶対的な存在へ駆け上がれるか。