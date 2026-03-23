高校卒業後18歳で大阪から上京…不遇の下積み生活を過ごす 夢を諦めて大阪に帰りたいと思っていた時期も
歌手のアイナ・ジ・エンドが、25日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
アイナ・ジ・エンド ＝テレビ朝日提供
唯一無二の歌声で若者を中心に人気を集めるアイナ。昨年は『紅白歌合戦』単独初出場を果たすなど飛躍の年となった。
幼少期は落ち着きのなさを生かすためにはじめた「ダンス」が常に心の支えだったというアイナ。番組では、黒柳の無茶振りに困惑しながらもダンスを披露する。
また、愛する家族とのエピソードも。母は家事をする時にも自作の歌を口ずさむなど常に明るく元気な人だったといい、両親の良いところを受け継ぎ、今の自分があると語る。
現在31歳のアイナは、歌手を志し高校卒業後の18歳で大阪から上京。当時は不遇の下積み生活を送っていたそうで、夢を諦めて大阪に帰りたいと思っていた時期もあったという。
アイナ・ジ・エンド ＝テレビ朝日提供
唯一無二の歌声で若者を中心に人気を集めるアイナ。昨年は『紅白歌合戦』単独初出場を果たすなど飛躍の年となった。
幼少期は落ち着きのなさを生かすためにはじめた「ダンス」が常に心の支えだったというアイナ。番組では、黒柳の無茶振りに困惑しながらもダンスを披露する。
また、愛する家族とのエピソードも。母は家事をする時にも自作の歌を口ずさむなど常に明るく元気な人だったといい、両親の良いところを受け継ぎ、今の自分があると語る。
現在31歳のアイナは、歌手を志し高校卒業後の18歳で大阪から上京。当時は不遇の下積み生活を送っていたそうで、夢を諦めて大阪に帰りたいと思っていた時期もあったという。