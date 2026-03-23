SNS¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¡ª »°Åç¿©ÉÊ¡Ö¤Õ¤ê¤«¤±¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ë¸«¤ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°é¤ÆÊý
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥Õ¥¨¥à¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬À©ºî¤¹¤ëÁ´¹ñJFN·ÏÎó22¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥«¥¤¥·¥ã¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ªsupported by ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡×¡£°Õ³°¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡¢ÃÏ¸µ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥«¥¤¥·¥ã¡£¡Ö¤½¤³¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¡×¤ä¡Ö»ö¶È¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÌÀÆü¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë´ë¶È±þ±ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ï¾®ºææÆÂÀ¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¹ÅçFM¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö½Ó»³¿¿Èþ¡¦¿À¸¶Î´½¨¤ÎGOOD JOG¡×¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¦½Ó»³¿¿Èþ¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¡£
3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢»°Åç¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎËöÄçÁà¡Ê¤¹¤¨¤µ¤À¡¦¤ß¤µ¤ª¡Ë¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î³«È¯¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡À¿¼Â¤Ê¾¦ÉÊ³«È¯¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤¿
»°Åç¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1949Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÀÖ¤·¤½¤Õ¤ê¤«¤±¤Î¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£ÁÇºàÁª¤Ó¤«¤éÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢ÈÎÇäÊýË¡¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤º¡¢ÆÈ¼«À¤ÈÉÊ¼Á¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎËöÄç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÍýÇ°¤ÈÎò»Ë¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
»°Åç¿©ÉÊ¤ÏÁÏ¶ÈÅö½é¡¢Åâ¿É»ÒÊ´¤äºù¤Ç¤ó¤Ö¤ÎÈÎÇä¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Î»°ÅçÅ¯ÃË¤Ï¡¢´¥ÊªÌä²°¤Ç¤ÎÃúÃÕÊô¸ø¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¦¤¤¤ò³Ø¤Ó¡¢Àï¸å¤Ë¤½¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¥á¡¼¥«¡¼¤Ø¤ÈÊý¿ËÅ¾´¹¡£¡Ö´¥¤Êª¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢¤Õ¤ê¤«¤±»ö¶È¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¹Åç¤Ç¤Ï¸åÈ¯¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Â¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÀïÎ¬¤Î¼´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¹âµéÏ©Àþ¡×¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤³¤ÂÝ¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢³ïÀá¤Ç¤âÊ´¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Á¤ã¤ó¤Èºï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ËöÄç¤µ¤ó¤ÏÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤Î¤â¤È¡¢1970Ç¯¤Ë´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÈÎÇäÅö½é¤Ï¶ìÏ«¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËöÄç¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê½Ð¤·¤¿¤«¤é¥Ñ¥Ã¤ÈÇä¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»î¹Ôºø¸í¤È¼ºÇÔ¤ò½Å¤Í¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁÏ¶È¼Ô¤¬´Ó¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤´¤Þ¤«¤·¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Ç¤·¤¿¡£°Â²Á¤Ê¸¶ÎÁ¤òº®¤¼¤ë¶È³¦¤Î´·½¬¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢ÀµÄ¾¤Ê¾¦Çä¤òÅ°Äì¡£ÎÉ¼Á¤ÊÁÇºà¤À¤±¤ò»È¤¤¡¢À¿¼Â¤Ê¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¹¹ð¤ËÍê¤é¤º¤È¤â¡¢¡Ö»°Åç¿©ÉÊ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö¤´¤Þ¤«¤·¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿®Íê¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÆ»¤Ê¤¬¤é¤âÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬¡¢º£Æü¤Î»°Åç¿©ÉÊ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ÏÎø¤ÎÏÂ²Î
»°Åç¿©ÉÊ¤ÎÂåÉ½¾¦ÉÊ¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¸Åº£ÏÂ²Î½¸¡×¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡Ö»ç¤Î¡¡°ìËÜ¡Ê¤Ò¤È¤â¤È¡Ë¤æ¤¨¤Ë¡¡ÉðÂ¢Ìî¤Î Áð¤Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¡¡¤¢¤Ï¤ì¤È¤¾¸«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢Îø¤Î²Î¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÎø¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬°¦¤ª¤·¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ð·Ê¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÀÄ¤¸¤½¤Î¡Ö¤«¤ª¤ê¡×¡¢¥Ô¥ê¿É¤¿¤é¤³¤Î¡Ö¤¢¤«¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢SNS¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¤æ¤«¤ê¡¦¤«¤ª¤ê¡¦¤¢¤«¤ê¡×¤¬¡È»°»ÐËå¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤·Á¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¼ÒÆâ¤â¶Ã¤¡¢¡Ö»°»ÐËå¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Âè»Í¤Î¾¦ÉÊ¡Ö¤¦¤á¤³¡×¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ´ë²è¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Ãë¿©¤Î¾ì¤Ç¡¢¡Ö¥«¥ê¥«¥êÇß¤Ç»Í»ÐËåÌÜ¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖÌ¾Á°¤Ï¡Ø¤¦¤á¤³¡Ù¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤«¤é·èÄê¡£ËöÄç¤µ¤ó¤¬¡Ö2¿Í¤Ç·è¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÄÌ¤ê¡¢¼«Á³¤ÊÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¤¦¤á¤³¡×¤Ï¸«»ö¤Ë¥Ò¥Ã¥È¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÏÂ²Î¤ÎÈþ°Õ¼±¤«¤é¡¢¸½¾ì¤Î¤Ò¤é¤á¤¤Þ¤Ç¡¢»°Åç¿©ÉÊ¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÈÊª¸ìÀ¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¤Ò¤í¤·¡×¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ
»°Åç¿©ÉÊ¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÏÃÂê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¤Ò¤í¤·¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃÂÀ¸¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¡Ö¤Ò¤í¤·¡×¤Ï¡¢¹ÅçºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Î¶ñºà¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤ÐÏÆÌòÅª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤«¤é¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¾¦ÉÊ²½¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Î·èÄê¤Ë¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤ÇÂ¿¤¯¤Î°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ê²ñµÄ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ò¤í¤³¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬ºÇÂ¿É¼¤ò½¸¤á¡¢°ìÅÙ¤Ï¤½¤Î°Æ¤Ç·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËöÄç¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤ÇÊÌ¤Î°Æ¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤Ò¤í¤·¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½÷À¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Åö½é¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤¬¿¡¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤¬¤ÆËöÄç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤í¤·¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Æ¤òÊ¤¤¹°ÛÎã¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤ÏÃ¯¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤º¡¢ÆÃ¤ËÄñ¹³¤â¤Ê¤¯¥¹¥ë¥Ã¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£È¯ÇäÁ°¤«¤éSNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¡£Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤ê¤«¤±¶È³¦¤Ç¤Ï1²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤Ò¤í¤·¡×¤Ï4²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÇä¾å¤òµÏ¿¡£Ä¾´¶¤ò¿®¤¸¤¿°ì¼ê¤¬¡¢Âç¤¤ÊÀ®¸ù¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ËöÄç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ò¤í¤·¤ò¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢À¤´Ö¤¬SNS¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥«¥¤¥·¥ã¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ªsupported by¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram https://www.instagram.com/tonarinokaisya/¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
²»À¼ÈÇ¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥«¥¤¥·¥ã¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ª¡× https://audee.jp/program/show/300006289
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ¾ðÊó¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¤È¤Ê¤ê¤Î¥«¥¤¥·¥ã¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ªsupported by ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ22¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¾®ºææÆÂÀ
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î½Ó»³¿¿Èþ¡Ê¹ÅçFM¡Ë¡¢»°Åç¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËöÄçÁà¤µ¤ó¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¾®ºææÆÂÀ
¢¡À¿¼Â¤Ê¾¦ÉÊ³«È¯¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤¿
»°Åç¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1949Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÀÖ¤·¤½¤Õ¤ê¤«¤±¤Î¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£ÁÇºàÁª¤Ó¤«¤éÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢ÈÎÇäÊýË¡¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤º¡¢ÆÈ¼«À¤ÈÉÊ¼Á¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎËöÄç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÍýÇ°¤ÈÎò»Ë¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
»°Åç¿©ÉÊ¤ÏÁÏ¶ÈÅö½é¡¢Åâ¿É»ÒÊ´¤äºù¤Ç¤ó¤Ö¤ÎÈÎÇä¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Î»°ÅçÅ¯ÃË¤Ï¡¢´¥ÊªÌä²°¤Ç¤ÎÃúÃÕÊô¸ø¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¦¤¤¤ò³Ø¤Ó¡¢Àï¸å¤Ë¤½¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¥á¡¼¥«¡¼¤Ø¤ÈÊý¿ËÅ¾´¹¡£¡Ö´¥¤Êª¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢¤Õ¤ê¤«¤±»ö¶È¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¹Åç¤Ç¤Ï¸åÈ¯¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Â¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÀïÎ¬¤Î¼´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¹âµéÏ©Àþ¡×¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤³¤ÂÝ¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢³ïÀá¤Ç¤âÊ´¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Á¤ã¤ó¤Èºï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ËöÄç¤µ¤ó¤ÏÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤Î¤â¤È¡¢1970Ç¯¤Ë´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÈÎÇäÅö½é¤Ï¶ìÏ«¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËöÄç¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê½Ð¤·¤¿¤«¤é¥Ñ¥Ã¤ÈÇä¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»î¹Ôºø¸í¤È¼ºÇÔ¤ò½Å¤Í¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁÏ¶È¼Ô¤¬´Ó¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤´¤Þ¤«¤·¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Ç¤·¤¿¡£°Â²Á¤Ê¸¶ÎÁ¤òº®¤¼¤ë¶È³¦¤Î´·½¬¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢ÀµÄ¾¤Ê¾¦Çä¤òÅ°Äì¡£ÎÉ¼Á¤ÊÁÇºà¤À¤±¤ò»È¤¤¡¢À¿¼Â¤Ê¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¹¹ð¤ËÍê¤é¤º¤È¤â¡¢¡Ö»°Åç¿©ÉÊ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö¤´¤Þ¤«¤·¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿®Íê¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÆ»¤Ê¤¬¤é¤âÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬¡¢º£Æü¤Î»°Åç¿©ÉÊ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ÏÎø¤ÎÏÂ²Î
»°Åç¿©ÉÊ¤ÎÂåÉ½¾¦ÉÊ¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¸Åº£ÏÂ²Î½¸¡×¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡Ö»ç¤Î¡¡°ìËÜ¡Ê¤Ò¤È¤â¤È¡Ë¤æ¤¨¤Ë¡¡ÉðÂ¢Ìî¤Î Áð¤Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¡¡¤¢¤Ï¤ì¤È¤¾¸«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢Îø¤Î²Î¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÎø¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬°¦¤ª¤·¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ð·Ê¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÀÄ¤¸¤½¤Î¡Ö¤«¤ª¤ê¡×¡¢¥Ô¥ê¿É¤¿¤é¤³¤Î¡Ö¤¢¤«¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢SNS¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¤æ¤«¤ê¡¦¤«¤ª¤ê¡¦¤¢¤«¤ê¡×¤¬¡È»°»ÐËå¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤·Á¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¼ÒÆâ¤â¶Ã¤¡¢¡Ö»°»ÐËå¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Âè»Í¤Î¾¦ÉÊ¡Ö¤¦¤á¤³¡×¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ´ë²è¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Ãë¿©¤Î¾ì¤Ç¡¢¡Ö¥«¥ê¥«¥êÇß¤Ç»Í»ÐËåÌÜ¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖÌ¾Á°¤Ï¡Ø¤¦¤á¤³¡Ù¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤«¤é·èÄê¡£ËöÄç¤µ¤ó¤¬¡Ö2¿Í¤Ç·è¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÄÌ¤ê¡¢¼«Á³¤ÊÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¤¦¤á¤³¡×¤Ï¸«»ö¤Ë¥Ò¥Ã¥È¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÏÂ²Î¤ÎÈþ°Õ¼±¤«¤é¡¢¸½¾ì¤Î¤Ò¤é¤á¤¤Þ¤Ç¡¢»°Åç¿©ÉÊ¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÈÊª¸ìÀ¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¤Ò¤í¤·¡×¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ
»°Åç¿©ÉÊ¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÏÃÂê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¤Ò¤í¤·¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃÂÀ¸¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¡Ö¤Ò¤í¤·¡×¤Ï¡¢¹ÅçºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Î¶ñºà¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤ÐÏÆÌòÅª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤«¤é¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¾¦ÉÊ²½¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Î·èÄê¤Ë¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤ÇÂ¿¤¯¤Î°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ê²ñµÄ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ò¤í¤³¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬ºÇÂ¿É¼¤ò½¸¤á¡¢°ìÅÙ¤Ï¤½¤Î°Æ¤Ç·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËöÄç¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤ÇÊÌ¤Î°Æ¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤Ò¤í¤·¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½÷À¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Åö½é¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤¬¿¡¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤¬¤ÆËöÄç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤í¤·¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Æ¤òÊ¤¤¹°ÛÎã¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤ÏÃ¯¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤º¡¢ÆÃ¤ËÄñ¹³¤â¤Ê¤¯¥¹¥ë¥Ã¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£È¯ÇäÁ°¤«¤éSNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¡£Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤ê¤«¤±¶È³¦¤Ç¤Ï1²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤Ò¤í¤·¡×¤Ï4²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÇä¾å¤òµÏ¿¡£Ä¾´¶¤ò¿®¤¸¤¿°ì¼ê¤¬¡¢Âç¤¤ÊÀ®¸ù¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ËöÄç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ò¤í¤·¤ò¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢À¤´Ö¤¬SNS¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥«¥¤¥·¥ã¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ªsupported by¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram https://www.instagram.com/tonarinokaisya/¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
²»À¼ÈÇ¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥«¥¤¥·¥ã¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ª¡× https://audee.jp/program/show/300006289
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ¾ðÊó¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¤È¤Ê¤ê¤Î¥«¥¤¥·¥ã¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ªsupported by ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ22¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¾®ºææÆÂÀ
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://jfn.co.jp/lp/tonarinokaisha/