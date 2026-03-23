3月18日に閉幕したWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）。日本代表は15日の準々決勝でベネズエラ代表と対戦した。5対4と1点差でリードしていた6回表、ローンデポ・パークのマウンドには伊藤大海が立った。1997年生まれの28歳。2020年のドラフト会議で日本ハムに1位指名されて入団した。昨シーズンは27試合に先発して14勝8敗。防御率2・52も目を惹く成績だが、何より驚かされるのは6試合で完投したことだ。（全3回の第1回）

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日ハムどころかパ・リーグを代表する先発投手の一人が、アメリカの球場で中継ぎを任された。だが先頭打者の5番エセキエル・トーバーはライト前ヒットで一塁に出塁。さらに6番のグレイバー・トーレスもレフトにヒットを放ち、ノーアウト一・三塁のピンチを迎えてしまう。

伊藤大海投手

恐らく伊藤は内角ギリギリに投げようとしたのだろう。だが球は真ん中高めに浮き、7番ウィルヤー・アブレイユは迷わずフルスイング。スタンドの上段に叩き込む特大の3ランホームランとなり、ベネズエラは7−5で逆転した。

最終的に日本代表は5対8で敗れた。するとSNSでは多数のユーザーが伊藤を筆頭に複数の選手を“戦犯”と決めつけ、大量の誹謗中傷を投稿した。

特に敗戦投手となった伊藤には集中した。彼はチャーター機で帰国し、3月17日にチームへ合流。試合前のエスコンフィールドには選手、首脳陣、スタッフ、球団フロントが集合し、拍手で伊藤を出迎えた。

練習後に伊藤は報道陣の取材に応じ、「ファイターズっていうチームに入ることができてよかった」と感謝を表明。さらにSNSの誹謗中傷について質問されると「こういう結果になった以上、誰かしらこういう立場になっていたと思う。それが僕でよかったかなとは思います」と自分が矢面に立つことで、他の選手を庇う姿勢を明確にした。

ヤジと誹謗中傷の違い

伊藤の発言を伝える報道がXで紹介されると、野球ファンからは《こんな目に遭うなら代表辞退を考える有力選手だっているだろう》と悪影響を心配する声が相次いだ。そのいくつかをご紹介しよう。

《一生懸命戦った選手達を慰労するどころか責め立てるなんて！ 今後日本代表辞退者が増えるのを危惧してる！》

《既に代表監督はそうなりつつあるけど、誹謗中傷が蔓延したら代表選ばれても辞退したくなる人も増えるよ》

《一発勝負のトーナメントで負けたからって誹謗中傷されるくらいなら最初から代表辞退した方が賢いよな。って選手に思われたらマズイよね》

ネットの炎上に詳しいITジャーナリストの井上トシユキ氏は「かつて昭和のプロ野球では、選手に向かってヤジを飛ばす人がいました」と言う。

「2008年には阪神の赤星憲広選手がヒーローインタビュー中にヤジを飛ばされ、激怒して相手を『この野郎』と怒鳴った一部始終が放送されたこともあります。SNSの誕生と発展と共に、こうした“昭和のヤジ”もネット空間に引き継がれてしまいました。ただし、往時のヤジは球場や練習場など限定された場所でしか耳にしませんでしたし、観客どころか言われた選手も苦笑するようなセンスあるヤジがあったのも事実です。ところが現在、SNSに投稿されている誹謗中傷は本当にレベルの低いものばかりで、選手はプライベートの時間でも否応なく目にしてしまいます」

スマホと愛国心

ゴミ、クソ、カス、謝れ、国賊、責任を取れ……。単なる罵詈雑言が圧倒的に多い。伊藤のInstagram公式アカウントにわざわざアクセスし、そのコメント欄に悪口雑言を書き込んだネットユーザーも多かった。

伊藤を攻撃するためには手間暇を厭わない──。市井の常識人にとっては理解に苦しむ行為だ。

井上氏は「SNSの利用者数が増えるほど、正比例してネット上の誹謗中傷も増えているのは間違いありません」と指摘する。

「ハードウェアの進化も影響を与えました。かつてはパソコンでしか誹謗中傷をネットに投稿することはできませんでした。ところがスマートフォンの登場で、いつでも、どこでも誹謗中傷をSNSに投稿できるようになってしまったのです。さらにWBCのような関心の高い世界的なスポーツイベントでは、どうしてもナショナリズムが高揚します。日本代表が敗れると、一部のネットユーザーは『恥を世界にさらした』、『同じ日本人として情けない』と、誹謗中傷の投稿を正当化してしまうのです」

もちろん野球選手が侍ジャパンに参加するのは義務ではない。辞退は可能だ。「誹謗中傷が殺到するリスクを背負ってまで参加しなければならないのか？」、「これでは代表参加を辞退する選手が続出する」とファンが懸念するのは当然だろう。

監督人事への不安

「まず選手から考えてみましょう。さすがに初めて侍ジャパンに選出された選手が、参加を辞退するケースは少ないのではないでしょうか。日本代表に選ばれることはアスリートとして素直に嬉しいでしょうし、代表のユニフォームを着たいという気持ちが誹謗中傷の標的に選ばれるという懸念を上回るはずです。しかし、2回目以降となると話は違ってきます。特に一度、誹謗中傷の被害を受けた選手が『さすがに二度もあんな目に遭うのは嫌だ』と辞退するリスクはあるでしょう。これが監督になると、さらに可能性は上昇するはずです。実際、『監督就任を依頼しても固辞するOBが少なくなく、井端弘和さんが“火中の栗を拾って”代表監督に就任した』という記事を配信したスポーツメディアもありました」

伊藤に誹謗中傷が殺到したことで、新庄剛志監督は「弱い人間じゃない」と全面的に擁護する姿勢を示した。ところが、この発言がネット上での誹謗中傷を正当化する懸念があるという。

第2回【WBCで“敗戦投手”となった「伊藤大海」を襲った大炎上 新庄監督が「弱い人間じゃない」と擁護も…専門家が懸念する「擁護発言がネット上では逆効果になるリスク」】では、新庄監督の発言にどんな問題があったのか、詳しくお伝えする──。

デイリー新潮編集部