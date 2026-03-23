ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が開幕ローテ入りしたことを２２日（日本時間２３日）、複数の現地メディアが報じた。

複数のメディアによると、この日シェーファー監督が開幕ローテ５人を発表。開幕投手に指名出されているフリーランドに加えてロレンゼン、キンタナ、菅野、フェルトナーが名を連ねた。

２７〜２９日（同２８〜３０日）の敵地・マーリンズ３連戦の開幕カードはフリーランド、ロレンゼン、キンタナの先発が見込まれ、菅野は３０〜４月１日（同３１〜４月２日）の敵地でのブルージェイズ３連戦で新天地デビューする可能性が高くなった。

ブルージェイズには今季から岡本和真内野手（２９）が加入。いきなり菅野のメジャー２年目は岡本との巨人対決から幕を開けることになりそうだ。

昨年１１月には「和真と対戦してみたい」と心待ちにしていた菅野。「和真はホームランも打てるけど、打率も残せる。長打も打てて、サードとファーストと外野もできるのが、彼の本当に素晴らしいところ」とたたえ、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でもともに戦っていた。