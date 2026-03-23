Osaka Metro（大阪メトロ）を利用するすべての人に朗報です。2026年3月18日(水)、谷町線の八尾南駅での運用開始をもって、Osaka Metro全9路線・全134駅における可動式ホーム柵（ホームドア）の整備がついに完了。2006年の今里筋線から始まった約20年に及ぶ壮大なプロジェクトにより、大阪の地下を支える「安全のゲート」が、ついに全ての駅で繋がりました。

関西の鉄道会社で最大規模となるこのプロジェクトの歴史と、劇的な事故減少の効果、そして利用者にもたらすメリットについて、鉄道チャンネル編集部が独自の視点を交えて詳しく解説します。

関西最大規模！Osaka Metro全134駅に可動式ホーム柵が設置完了

Osaka Metroは、2026年3月18日(水)の谷町線・八尾南駅の運用開始をもって、全134駅の可動式ホーム柵（ニュートラムはホームドア）の整備を完了させます。

関西エリアの鉄道会社において、全線全駅での可動式ホーム柵設置が完了するのは最大規模の快挙です。日々の通勤・通学、そして観光で多くの人が利用する地下鉄において、「ホームからの転落」や「電車との接触」といったリスクを防ぐため、長年にわたり安全対策が進められてきました。

路線ごとの整備開始・完了年度

2006年に一気に全駅完了した今里筋線と、利用客が最も多く2014年の心斎橋・天王寺から足掛け8年かけて全駅設置した御堂筋線など。路線により整備のための時間は大きく差が出ました

約20年がかりの一大プロジェクト！その歴史と圧倒的な効果

新線建設から始まったホーム柵整備の歩み

Osaka Metroにおける可動式ホーム柵の整備は、新線建設に合わせて整備された2006年の今里筋線（1981年開業のニュートラムのホームドアは除く）にまで遡ります。その後、2025年度末までの全線全駅整備完了を目指し、既存の路線でも順次工事が進められてきました。

この歩みの影には、既存の古いホームの補強工事、扉位置が異なる車両（3ドア・4ドア混在）への対応など多くの苦労が、隠れています。御堂筋線では2014年度の心斎橋駅・天王寺駅を皮切りに順次導入され、2020年度から2021年度にかけて全駅完了四つ橋線や中央線など他路線でも着々と整備が進み、そして今回、谷町線の八尾南駅が運用開始されることで、全134駅の整備が完了しました。

転落・接触事故90％以上減少の確かな実績

特筆すべきは、その絶大な効果です。Osaka Metroの発表によれば、整備完了に伴い、転落・接触事故の件数は2006年度と比較して90パーセント以上減少（2026年1月時点）しているとのこと。数字が示す通り、物理的なバリアがいかに乗客の命を守る上で有効であるかが証明されています。

安全性の向上は「定時運行」の要に

輸送障害の低減と定時性の確保

鉄道ファンや日常的に利用するビジネスパーソンの視点から見ると、ホームドアの全駅設置完了は単なる「安全対策」に留まりません。

接触事故や転落トラブルが減少するということは、それに起因する列車の遅延や運転見合わせが劇的に減ることを意味します。特に御堂筋線のような過密ダイヤで運行される路線において、1つの駅でのトラブルが全線に波及するリスクを抑え込めるのは、交通インフラとしての信頼性を大きく引き上げる要素です。

SDGsの観点から見る「誰もが安全に利用できる駅」

また、Osaka MetroはSDGsの推進に関する取組みとして、「誰もが安全に利用でき、災害にも強い交通機関への進化」を掲げています。関西圏の他の私鉄各社でもホームドアの設置は進められていますが、関西で最大規模となる全駅完了に漕ぎ着けたことは、歴史的なマイルストーンと言えるでしょう。公式YouTubeチャンネルの「Metro News」第162回「ついにOsaka Metro 全134駅に設置完了！最後の駅はどこ？」でも可動式ホーム柵について紹介されてます。

いかがでしたでしょうか。ついに全駅での整備が完了したOsaka Metroの可動式ホーム柵。事故件数90%減少 という驚異的な数字は、可動式ホーム柵という物理的な壁が、いかに多くの乗客を守ってきたかの証明です。

次に地下鉄を利用する際は、ホームの安全を守る頼もしいゲートにぜひ注目してみてください。それは、20年の歳月をかけて大阪が作り上げた、世界に誇れる「安全のシンボル」なのです。

（画像：Osaka MetroのHPより）

鉄道チャンネル編集部

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