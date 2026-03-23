「二桁ゴールを狙ってます」スパルタで躍動する三戸舜介の市場価値が上昇中！ 日本代表メンバー漏れには「あんまり気にしてないです」【現地発】
三戸舜介（スパルタ）が３月21日のフォレンダム戦で先制ゴールを挙げ、２対０の勝利に貢献した。チームは暫定７位に浮上している。
14分、GKドロメルの正確なロングフィード、左SBキンテイロのスルーパス、そして最後は三戸のワントラップシュート。電光石火のアタックの締めくくり役を果たした三戸は、「１本、２本、３本目でシュートという感じでした」と語った。
「ここにボールが来たらいいな、と思いながら走っていました。欲しいところにボールが来て、右足でトラップした。シュートを打つ時に相手DFがガーンと来たので潰されたんですが、慌てることなくイメージ通りに左足で打てました」
その日のスタメンが１番から11番を着けるスパルタにとって、三戸が纏う11番のユニホームは左ウインガーの証。それでも、この日の三戸は中盤でボールを集め、主体となって攻撃のリズムを作る時間帯を設けた。切れ味鋭いサイドアタックも披露する三戸は、ウイングとMFのハイブリッドだ。
「実際に僕は中盤でそういうプレーをしたい。もう少し中盤でプレーしたいけれど、自分たちのチーム戦術（＝左右のウイングが幅を取る戦術）がそういうプレーではないので、それはしょうがない。でも、ちょっとしたタイミングで、自分が中でプレーする時間もあるので、そういう時になんかできればなという感じです。今日はボールが入ってきていたので、良かったです」
三戸の前線での守備も効いていた。そのプレッシングは、相手にまとわりつくような、しつこいもの。
「今日はうまくハマっていた。自分の読みが当たっていた感じですかね」
セカンドボールの競り合いでも、スピードを活かして先手をとってボールを拾った。
昨冬、二桁台の順位にいたスパルタは、８試合で５ゴール・３アシストの荒稼ぎをした三戸の活躍とともに成績を上げていき、５位という好ポジションで２月を迎えた。しかし、フォレンダム戦まで３分３敗と足踏みが続き、三戸も長らくゴールから遠ざかっていた。
「ゴールも勝利も７試合ぶりですよね？ うまくいかない時期が続いた。そういう時期だったと思います。スパルタは先制点を取ると勢いに乗れるチームだと思います。逆に先制点を取られると落ちていっちゃう。それが今の自分たちの課題だと思います」
前節、アヤックスに０対４で完敗したゲームが、まさにそう。
「最初にオウンゴールしちゃって、そこから必然的に自分たちで悪い方向に行っちゃった。もう戦術も無くなっちゃって、ただロングボールを蹴るだけが多かった。それがここ数試合のスパルタだったと思います」
調子の波はあるものの、右SBルシェンドリー・マルテス（17歳）、CBマルビン・ヤング（20歳）、MFアヨニ・サントス（20歳）といったタレントたちがシーズンの深まりとともに成長し、チームの主軸になった。サントスに至ってはクリエイティブな10番だったのが、フォレンダム戦ではセントラルMFを務め、ボックス・トゥ・ボックス型MFとしての可能性も示した。そんな彼らに混じって三戸の成長も右肩上がり。大手データサイトの「トランスファーマルクト」は３月11日、「三戸の市場価値が80万ユーロから200万ユーロへ大幅に上昇した」と報じた。
「（シーズン前半戦）怪我でできなかったぶん、今、やらないといけない。残り少ないですけれど、まだまだ結果を残したいと思います」
レギュラーシーズンは残り６試合。三戸の目標は？
「二桁ゴール（現在６得点）を狙っています。チームもまだヨーロッパのチャンスがある（５位から８位のチームがUEFAカンファレンスリーグ出場を決めるプレーオフを戦う）。そこを目ざしたい。今日の勝利はデカかった。悪い流れを切れたのもあるし、フォレンダムにしっかり勝てたので、ここからだと思います」
３月の英国遠征（対イングランド、対スコットランド）の日本代表メンバー入りから三戸は漏れた。
「あんまり気にしてないです。だけど、こうやって結果を残していって、（ワールドカップ本大会に向けて）残りの少ないチャンスをモノにできればなと思っています」
取材・文●中田 徹
【動画】敵DFの猛チャージを受けながらも…三戸舜介が７試合ぶりの値千金弾を左足でゲット！
14分、GKドロメルの正確なロングフィード、左SBキンテイロのスルーパス、そして最後は三戸のワントラップシュート。電光石火のアタックの締めくくり役を果たした三戸は、「１本、２本、３本目でシュートという感じでした」と語った。
「ここにボールが来たらいいな、と思いながら走っていました。欲しいところにボールが来て、右足でトラップした。シュートを打つ時に相手DFがガーンと来たので潰されたんですが、慌てることなくイメージ通りに左足で打てました」
「実際に僕は中盤でそういうプレーをしたい。もう少し中盤でプレーしたいけれど、自分たちのチーム戦術（＝左右のウイングが幅を取る戦術）がそういうプレーではないので、それはしょうがない。でも、ちょっとしたタイミングで、自分が中でプレーする時間もあるので、そういう時になんかできればなという感じです。今日はボールが入ってきていたので、良かったです」
三戸の前線での守備も効いていた。そのプレッシングは、相手にまとわりつくような、しつこいもの。
「今日はうまくハマっていた。自分の読みが当たっていた感じですかね」
セカンドボールの競り合いでも、スピードを活かして先手をとってボールを拾った。
昨冬、二桁台の順位にいたスパルタは、８試合で５ゴール・３アシストの荒稼ぎをした三戸の活躍とともに成績を上げていき、５位という好ポジションで２月を迎えた。しかし、フォレンダム戦まで３分３敗と足踏みが続き、三戸も長らくゴールから遠ざかっていた。
「ゴールも勝利も７試合ぶりですよね？ うまくいかない時期が続いた。そういう時期だったと思います。スパルタは先制点を取ると勢いに乗れるチームだと思います。逆に先制点を取られると落ちていっちゃう。それが今の自分たちの課題だと思います」
前節、アヤックスに０対４で完敗したゲームが、まさにそう。
「最初にオウンゴールしちゃって、そこから必然的に自分たちで悪い方向に行っちゃった。もう戦術も無くなっちゃって、ただロングボールを蹴るだけが多かった。それがここ数試合のスパルタだったと思います」
調子の波はあるものの、右SBルシェンドリー・マルテス（17歳）、CBマルビン・ヤング（20歳）、MFアヨニ・サントス（20歳）といったタレントたちがシーズンの深まりとともに成長し、チームの主軸になった。サントスに至ってはクリエイティブな10番だったのが、フォレンダム戦ではセントラルMFを務め、ボックス・トゥ・ボックス型MFとしての可能性も示した。そんな彼らに混じって三戸の成長も右肩上がり。大手データサイトの「トランスファーマルクト」は３月11日、「三戸の市場価値が80万ユーロから200万ユーロへ大幅に上昇した」と報じた。
「（シーズン前半戦）怪我でできなかったぶん、今、やらないといけない。残り少ないですけれど、まだまだ結果を残したいと思います」
レギュラーシーズンは残り６試合。三戸の目標は？
「二桁ゴール（現在６得点）を狙っています。チームもまだヨーロッパのチャンスがある（５位から８位のチームがUEFAカンファレンスリーグ出場を決めるプレーオフを戦う）。そこを目ざしたい。今日の勝利はデカかった。悪い流れを切れたのもあるし、フォレンダムにしっかり勝てたので、ここからだと思います」
３月の英国遠征（対イングランド、対スコットランド）の日本代表メンバー入りから三戸は漏れた。
「あんまり気にしてないです。だけど、こうやって結果を残していって、（ワールドカップ本大会に向けて）残りの少ないチャンスをモノにできればなと思っています」
取材・文●中田 徹
【動画】敵DFの猛チャージを受けながらも…三戸舜介が７試合ぶりの値千金弾を左足でゲット！