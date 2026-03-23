貫録のアスリート体型に目が奪われる…韓国ビーチバレー選手の最新SHOT「とんでもない美人ですね」

今秋の愛知・名古屋アジア大会出場を目指す韓国のビーチバレー選手シン・ジウンが、美貌際立つ最新SHOTを公開して注目を集めている。

【写真】韓国ビーチバレー美女、視線強奪のユニホームSHOT

シン・ジウンは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。

公開されたモノクロの写真を見ると、上下黒のスイムウェアに身を包んだシン・ジウンがビーチバレーボールを手にポーズを取っている。大きめのサングラスを着用し、凛とした表情で撮影に臨む姿が印象的だ。

洗練されたアスリート体型を堂々と披露し、多くのファンを釘付けにさせたシン・ジウン。彼女の投稿には「あなたは女神です」「とんでもない美人ですね」「清純だ…」「ビューティフル！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝シン・ジウンInstagram）

シン・ジウンは2001年4月3日生まれの24歳。韓国高校女子バレーの名門・大邱（テグ）女子高校でバレーボール選手としてキャリアをスタートさせ、高校3年生だった2019年にビーチバレーへ転向。同年には大邱で開催されたFIVBビーチバレーボールワールドツアーに出場し、国際舞台を経験した。

2023年の杭州アジア大会では韓国代表として出場し、結果こそ予選敗退に終わったものの、その存在感で注目を集めた。2024年には韓国の動画配信サービスWavveで配信されたバラエティ番組『女王蜂ゲーム』に出演し、競技以外の場でも話題となった。

現在は今秋に行われる愛知・名古屋アジア大会出場を目標に掲げ、日々トレーニングに励んでいる。