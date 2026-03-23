ぼんやりしている時間がムダに思えて、仕事中に集中力が切れると、つい自分を責めてしまう人もいるだろう。しかし、脳神経外科医の奥村歩氏は、何もしない時間こそが脳のパフォーマンスを高める鍵になる、と説く。その理由とは？※本稿は、医学博士の奥村 歩『10万人の脳を診てきた脳神経外科医が教える 脳を休めて整える習慣』（三笠書房）の一部を抜粋・編集したものです。

脳のパフォーマンスを高める

脳内の指揮者・DMNとは？

オレキシン、ノルアドレナリン、ドーパミン、セロトニン、GABAという、あなたにとって重要な5つの脳内物質。これらの脳内物質は、覚醒や意欲、快楽、そして心の安定や休息といった人間のあらゆる活動を司り、それぞれが最適なバランスを保ち、臨機応変に切り替わることで、脳は最高のハーモニーを奏でることができます。

まさに脳内で繰り広げられる壮大な「オーケストラの演奏」こそが、あなたの脳のパフォーマンスを最大限に高め、日々の疲れや不調から解放されるカギなのです。

ただ、どんなオーケストラにも、その演奏を統括し、最高のハーモニーに導く「指揮者」の存在が不可欠です。

そして、あなたの脳にも、まさにその指揮者の役割を果たす「DMN（デフォルト・モード・ネットワーク）」という神経ネットワークが存在します。

あなたは仕事をしている中で、

「今は頭が冴えているな」

「今日は脳の回転が速いな」

「今週の会議では、言葉がポンポン出てくるな」

といった好調の波を実感することがあるでしょうか。

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