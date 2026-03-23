開幕まで一週間をきった日本プロ野球。巨人は阿部慎之助監督が開幕投手を発表し、先発陣の“新しい風”に期待を寄せる一方、昨季不調に苦しんだエースの復活を巻き返しの鍵に据えています。

阿部監督が開幕投手に指名したのは、2025年のドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手。巨人の新人選手が開幕戦で先発するのは、1962年の城之内邦雄さん以来、実に64年ぶりとなります。

これまではチームの大エースが担っていた開幕の大役。それに名を連ねる24歳の竹内投手は、キャンプからの対外試合で5試合、合計17イニングを投げわずか1失点と圧巻の投球を披露。最速152キロのストレートを武器に、チームトップの21奪三振を記録するなど、即戦力としての実力を猛アピールしました。

ルーキーが宿敵・阪神との開幕戦に臨む中、阿部監督がさらなる期待を寄せるのが、エース・戸郷翔征投手の復活です。昨季は自身初の負け越しを喫し、防御率4.14と不本意な成績でシーズンを終えていた戸郷投手。エースの座を取り戻すため、オフシーズンは母校の聖心ウルスラ学園で自主トレを実施。約10人の選手と“チーム戸郷”を結成し、地道なトレーニングで自身の投球を磨き上げてきました。

しかし、2月の沖縄キャンプではキャベッジ選手との対戦で、渾身のストレートを完璧にはじき返される痛恨のホームランを浴びました。

すると試合直後から行ったのは3メートルの距離から投げ込むネットスロー。戸郷投手は「まずは近い距離から腕が気持ちいい位置で触れる場所を探してやっている」とその意図を明かします。

さらに、開幕が約1か月後に迫る中、フォームを変えるという大きな決断を下しました。入団当初の2019年には平均球速150キロを超えていたストレートが、昨季はおよそ3キロ低下。「年々リリースポイントが高くなってきているので、そこの修正。リリースポイントが高くなって出力が落ちていることが多いですし」と、リリースポイントが以前よりボール1つ分高くなっていることが球速低下の原因であると分析します。

「あまり打者の反応がここ数年よくないので。じゃあ一旦(フォームを)戻してみてどうなるか試してみようかなと。満足したシーズンを送るためには大まかな変更も必要」と語る戸郷投手。すると、変更後のフォームで臨んだ、17日のヤクルト戦では要所でストレートを投じ5回2失点のピッチングを披露しました。それでも「今日リリースポイントは低くならなかった。自分の出したいことはあまり出せなかったので修正は必要かなと思います」と、現状に満足せず反省を口にしました。

(3月21日放送 日本テレビ『Going! Sports&News』を再構成)