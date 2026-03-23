◇プロ野球ファーム・リーグ DeNA2-1巨人（22日、横須賀）

この日、2軍戦で5回を投げ、3安打3三振7四死球、無失点と粘投を見せた巨人の山城京平投手について、同行していた杉内俊哉投手チーフコーチは「きょうはちょっとひどかったね。初めて、あんなに操れてなかったのはね」と率直な感想を口にしました。

「『きょう、どうしたの？』という話は（試合後）しましたよ。本人も『分かりません』と言っていたんで、そういう日もあるのかぁ、とは捉えていますけど、にしてもちょっと悪かったですね、制球はね」

阿部慎之助監督は1軍の試合後に、山城投手が「ローテーションに入るのは決まっている」と明言。杉内コーチは「思い切っていくだけでいいですよ。竹丸と山城に関しては怖い物知らずでいってほしいですね」と思い切った投球を見せてほしいと期待を込めました。

山城投手はキャンプの紅白戦から好投を続けていて、3月12日のソフトバンクとのオープン戦でも5回66球を投げ、無失点。先発、中継ぎ、どちらでも使えそうだと首脳陣が高評価していました。