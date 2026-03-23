「愛知杯・Ｇ３」（２２日、中京）

デビュー３３年目の大ベテランに導かれ、初タイトルをゲットした。鮮やかな逃走劇を披露したアイサンサン。ゴール前の大接戦を頭差制し、幸は「（ゴール前は）ちょっと分からなかったですね。２着馬に前に出られたし、勢いも良かった。よく盛り返してくれました」と胸をなで下ろした。

フルゲート１８頭の大外枠から迷うことなくハナへ。「内から主張する馬もいなかったですから」。昇級初戦も何のその、重賞実績馬を相手にまんまとマイペースに持ち込んだ。自身が手綱を取って２１年エリザベス女王杯を制したアカイイトの全妹での勝利が、節目のＪＲＡ重賞５０勝目。昨年１１月の落馬で複数箇所の重傷を負った５０歳は「けがが続いていて心が折れそうになったけど、これで頑張れそうです」と声を弾ませた。

記録はそれだけではない。今年３月に開業したばかりの橋田厩舎にとっては、初勝利が重賞初挑戦で初制覇という偉業となった。開業１９日目でのタイトル奪取は、歴代２位（１位は諏訪富三調教師の５日目＝１９７５年９月１０日クイーンＳ）だ。

祖父・俊三氏、父・満氏に続く３代目の新米トレーナーは「うれしいです。（アイサンサンの前厩舎で今年定年となった）佐々木先生がいい状態で送り出してくれました。同じキズナ産駒も（自身が所属していた）中竹厩舎でアリスヴェリテをイメージして調教していました。本当に人の巡り合わせ、運のいい人生ですね」と笑顔。次走についは明言を避けつつ「牝馬のＧ１もありますからね」ときっぱり。大舞台でさらなる飛躍を目指す。