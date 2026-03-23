「阪神大賞典・Ｇ２」（２２日、阪神）

１番人気のアドマイヤテラが、武豊とのコンビ復活でコースレコードの圧巻の走りを披露し、伝統のマラソンレースを制した。昨年の目黒記念覇者が無尽蔵のスタミナを見せつけ、天皇賞・春（５月３日・京都）への優先出走権を獲得。鞍上はこれでＪＲＡ連続年重賞勝利記録を４０年に伸ばし、同一重賞最多タイ９勝の記録も達成した。２着には紅一点の６番人気のアクアヴァーナル、３着に２番人気のダノンシーマが入った。

まさに最高の相棒。ピタリと呼吸の合った人馬一体の走りで、武豊がアドマイヤテラを２度目の重賞Ｖへと導いた。レジェンドはこれでＪＲＡ重賞連続勝利を前人未到の４０年に更新。さらに自身の持つ京都大賞典と並ぶ同一重賞最多の９勝目となった。昨年自身のＪＲＡ重賞初Ｖを決めた目黒記念に続き、今年も芦毛のパートナーの背中で記録達成の瞬間を迎えた。

“これぞ武豊”。名手の歴史、経験が詰め込まれた手綱さばきだった。好発を決め、すかさず中団のインを奪取。淡々とじっくり運ぶと、３角を過ぎたあたりで徐々に気合を注入し、あふれんばかりの手応えで直線に向いた。ギアが上がってからの脚さばきは桁違い。上がり３Ｆ３４秒１とメンバー最速の末脚を披露し、終わってみれば３分２秒０のコースレコードで３馬身差の完勝劇だ。

爽やかな笑顔で引き揚げてきた鞍上は「去年もこの馬だったからね。レース前にスタッフとその話をしていたら本当にそうなってうれしい」と喜びをかみしめる。好枠を最大限に生かした完璧な騎乗だったが、「スタートだけ決めたいと思っていました。基本は乗りやすい馬であとは周りの馬を見ながら」と、さすがの冷静さ。「パワーアップしているね。大一番に向けていいステップを踏めた」と、相棒の充実ぶりに力強くうなずいた。

昨年秋はジャパンＣでの放馬など順風満帆ではなかったが、今年の始動戦を無事に勝利。友道師も「あのペースで行ってレコードですからね。走りたい気持ちが強い馬だけど走り出すと折り合いもついていました」と安堵（あんど）の表情を浮かべる。レジェンドの手腕には「完璧でしたね。長距離のお手本のようなレース。今年も武豊騎手の初重賞。本当に良かったです」と最敬礼だ。

今後は天皇賞・春へ向けて調整されるが、指揮官は「本番まであと１カ月ちょっとありますし、ちょうどいいですね」と手応え十分だ。心強い名手を背に、長距離界のトップまで駆け上がってみせる。