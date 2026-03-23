「結局いつも同じ髪型」から脱却！！【40・50代】丸っと真似OK♡「最旬こなれヘア」

いつものボブにマンネリを感じたら、レイヤーやカラーで質感を変えてみませんか？ 段差の入れ方や毛先のハネさせ方ひとつで、印象をアップデートできるかも◎ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が挑戦しやすい、最旬のこなれヘアをご紹介します。

春らしい暖色ブラウンのプチウルフボブ

暖色のブラウンカラーが春らしさを添えてくれるプチウルフボブです。トップをふんわりと内側に入れつつ、重心を低めに設定することで、大人可愛い印象に。くびれを作ってから面を意識して外ハネに整えたベースが、清潔感と軽やかさも与えてくれそうです。

落ち着きと艶をまとう、グレージュのミニボブ

艶やかなグレージュカラーのミニボブを、クシ跡を効かせてウェットな質感に仕上げたスタイル。明るめのトーンながらもしっかりとくすみを効かせているため、派手すぎず落ち着いた印象に。毛先を内側に入れておさまり良く整えているので、日中もきれいなシルエットをキープしやすそうです。

ふんわりボブレイヤーで、上品かつ華やかに

高い位置からレイヤーを入れて毛束を重ねていくことで、ふんわりと丸みのあるシルエットを演出。空気を含んだようなエアリーな質感が、スタイル全体に上品さと華やかさを添えています。それぞれの毛束を内に流すことで、立体感が強調できるのも嬉しいポイント。

クールな毛流れの丸みショートボブ

透明感たっぷりのグレージュに、ナチュラルなストレートタッチの質感が映えるショートボブです。トップはふんわりと立ち上げつつ、襟足はグッとくびれさせて、メリハリのあるシルエットに。サイドを後ろへ流しながら、顔まわりを内へ入れることで、小顔効果も期待できます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@osm1019様、@ofuke_akifumicasii様、@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里