◆オープン戦 西武２―４ＤｅＮＡ（２２日・ベルーナＤ）

ＷＢＣから帰国し初登板となった西武先発・隅田知一郎投手（２６）は４回１安打２奪三振無失点で降板。「内容自体は悪くなかったけど、まだ真っすぐが自分が思ったように投げられていないのでしっかり調整したい」と課題を口にした。

初回はわずか８球で３者凡退の立ち上がり。２回は先頭のビシエドに左前安打を打たれるも、後続は断った。ＷＢＣで使用したＭＬＢ球からＮＰＢ球へ戻す中で違和感を覚えており、「手でコントロールしている」状態ながら以降許した出塁は四球による一度だけで、４回を４７球で片付けた。最速は１５２キロをマーク。それでも、「出力に関しても最後は２、３キロ落ちたので、シーズン中は落ちないように準備したい」と反省は尽きない。

降板後にはブルペン入り。オープン戦ではたった一度の登板のみでシーズンに突入するが、「悪く聞こえるかもしれないですけど、僕にとっては（ＷＢＣも）シーズンの準備と思っていましたし、その中で結果を求めに行った感じなので。ＷＢＣ期間中もしっかり準備できたので今日、投げることができたと思います」と確かな自信を胸に、前向きに開幕を迎える。