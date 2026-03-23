◆女子プロゴルフツアー Ｖポイント×ＳＭＢＣレディス 最終日（２２日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）

１打差２位で出た３８歳の笠りつ子（ＰＧＭ）が、逆転で５年ぶりとなる通算７勝目を挙げた。主催者推薦で出場したプロ２１年目のベテランは４バーディー、２ボギーの７０で回って通算３アンダーとし、佐久間朱莉（しゅり、２３）＝大東建託＝、神谷そら（２２）＝郵船ロジスティクス＝ら若手実力者との混戦を制した。昨年、ルール誤認でホールアウト後にペナルティーを受けた大会で遂げた、涙の復活劇だった。

笠の瞳が、みるみる潤んでいった。１８番パー５。３メートルのバーディーパットを沈め、勝ちきった。グリーン近くで見守った小祝さくら、菅楓華らと歓喜のハグ。５年ぶりの勝利に、「やったー！ やったー！」と繰り返し叫んだ。「もう勝てないと思っていた。諦めなくてよかった」。勝って流す、初めての涙だった。

最終組の３人がトップに並んで折り返す大混戦。昨季ランキング１位の佐久間、同２位の神谷が相手だ。２１年目のベテランの今週のテーマは「気」。気合と気楽のバランスを大事にクラブを振った。１３番で第２打を１メートルにつけてバーディー。第１打を右林に曲げた１４番は、４メートルをねじ込みパーをセーブした。１７番のボギーで神谷に並ばれた。１８番のティーグランドに向かう途中、祈った。「ゴルフの神様、お願い！」。バーディー締めに右拳を握った。

アラフォー女性はプロゴルファーという職業と、プライベートでの幸福の間で揺れている。「ずっとこの舞台で戦い続けるのか」。第２の人生について考えることが増えた。同年代が結婚、出産を経験していく。「どうするんだろう、私。この先どう生きていくんだろう。分からない」。幸せも手にしたい。「とにかく今年は１勝して気持ちを楽にしたかった」。７度目の優勝は、頑張ってきた自分へのねぎらいにもなった。

昨年の悔しさは今も頭にあった。ルール誤認でホールアウト後にペナルティーを受け、最終順位は７位から１３位に変更になった。日曜の夜、ネットニュースのコメント欄が荒れた。１９年にはコース関係者に暴言を吐いたことで、しばらくツアーを欠場した。「ああ、またやっちゃった。なんで私って、いつも世間を騒がせるんだろう」と落ち込んだ。「昨年は悲しかったけど、今年はうれし涙でリベンジできた。一戦一戦、戦っていきたい」。３８歳。迷いを抱き、受け入れながら、前に進む。（高木 恵）

◆笠 りつ子（りゅう・りつこ）１９８７年１１月４日、熊本・菊陽町生まれ。３８歳。ゴルフ練習場を経営する父・清也さんの影響で９歳からゴルフを始める。２００６年に東海大二高（現・東海大熊本星翔高）を卒業、同年のプロテストに一発合格。１１年ニトリレディスで初優勝。２１年ヨネックスレディスでツアー６勝目。昨季はメルセデスランキング５６位でシード落ち、１６年ぶりに予選会に出場した。１６０センチ。