◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）

春のＧ１シーズンは第５６回高松宮記念（２９日、中京）で開幕する。今春Ｇ１では「１週前プレーバック」と題し、１週前追い切りからのトク注馬と陣営コメントを紹介。馬券作戦の参考にしてください。

◇パンジャタワー サウジ遠征後の検疫を終え、１８日に帰厩。１９日の１週前追い切りではＣＷコースで６ハロン８１秒９―１１秒３をマークした。騎乗した松山は「雨が降って馬場も悪かったけど、その中でしっかり動けていました」とうなずいた。ＮＨＫマイルＣの勝ち馬だが、新馬戦、キーンランドＣと１２００メートルも２戦２勝。「今はさらにスプリンターの体になってきました」と橋口調教師。国内スプリント路線の制圧を狙う。（栗東）

◇サトノレーヴ Ｗコースでサトノガレオン（６歳３勝クラス）を４馬身追走。最後の直線では滑らかな加速でスッと前に出ると、５ハロン６４秒１―１１秒０の好時計で半馬身先着。前進気勢が抜群で、迫力ある馬体が際立っていた。堀調教師は「しまいに速いラップを無理なく出してスムーズな動きでした。年齢的にやると少し硬さが出るので、その点をケアしてフレッシュにするように整えていきます」と説明した。（美浦）

伊藤大調教師（インビンシブルパパ）「ブリンカーで集中していた。テンのスピードは世界でも通用すると思うので、まだ諦めていない」

鹿戸調教師（ウインカーネリアン）「先週（２週前）はまだ重かったけど、今週（１週前）は全然違った。順調にきている」

富田騎手（エーティーマクフィ）「前回より雰囲気はいいです。前走は状態も良化途上。度外視していいと思います」

荻野助手（ジューンブレア）「いい状態で臨めそう。何より気の強い子。それが難しさでもあり、良さでもある」

長谷川調教師（ナムラクレア）「素晴らしい競走能力。なんとか勝たせたい。特に不安のない仕上がりになると思う」

瀬間助手（ビッグシーザー）「西村淳騎手に乗ってもらい、『しまいも良く反応してくれた』と好感触でした」

柴田調教師（フィオライア）「しっかり動かしてもらいました。太宰騎手は『リラックスしているのでいいんじゃないか』と」

梅田調教師（ペアポルックス）「しまい重点で動きは良かった。今年はオーシャンＳからの転戦。使った上積みもある」

池江調教師（ママコチャ）「使って良くなっている。前走は外枠でも、いい脚だった。毛づやもいいよ」

斉藤崇調教師（ヤマニンアルリフラ）「やるごとに少しずつ反応も良くなってきている。もう一段上がるかはわからないが、状態はキープ」

中尾調教師（ヨシノイースター）「前走は枠も残念でした。使った後の反動もなく、（回りの）右左は関係ないです」

大竹調教師（ララマセラシオン）「動きはいつも通り。１２００メートルは初めてだけど試してみたいと思っていた。まだ伸びしろがあるかも」

中竹調教師（レイピア）「いい状態をキープ。脚質的にも幅が出てきたし、もまれても大丈夫。強い相手にチャレンジですね」

蛯名正調教師（レッドモンレーヴ）「体形はスプリントっぽくなってきた。ここ３、４走は根気よく、集中して走れるようになってきた」