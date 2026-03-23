◆競泳 ▽日本選手権 最終日（２２日、東京アクアティクスセンター）

女子５０メートル平泳ぎが行われ、日本記録保持者の鈴木聡美（ミキハウス）が３０秒３２で同種目８連覇を達成した。１００メートルと合わせて２冠を達成し、２種目での８月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）、９月の愛知・名古屋アジア大会の代表入りを確実とした。今大会ラストのレースを前に緊張に襲われたが、「入場してからはレースモードに入ることができた。ギリギリだったが派遣記録を切れて良かった」と安堵（あんど）の笑みを浮かべた。

序盤は隣のレーンを泳いでいた加藤心冨（スウィン鴻巣）に先行を許したが、２５メートル付近でかわし、派遣標準記録を０秒０１上回った。２００メートルでは加藤に優勝を譲ったが、平泳ぎ３種目で熱戦を繰り広げた。３５歳の自身よりも一回り以上若い２０歳の選手との競演で「世界レベルに近い緊張感を持つことができる。ハイレベルな戦いが楽しいと思える、素晴らしい大会だった」と高め合えるライバルの存在に感謝した。

ネイルにも強いこだわりを持つ鈴木。今大会に向けては大ファンの歌手・西川貴教の「Ｉｇｎｉｓ―イグニス―」のミュージックビデオをイメージして自ら描いた。３〜４時間をかけて完成させた超大作に、Ｘでは西川本人からいいねも贈られたという。「モチベーション上がってます」と今大会２冠の原動力とした。

２４年パリ五輪には日本競泳界最年長の３３歳で出場。２８年ロサンゼルス五輪を目指し、現役を続けている。昨夏の世界選手権では１００メートル決勝で自己ベストを更新して４位に入るなど、世界のトップで戦い続ける。３５歳でも戦える秘訣（ひけつ）を問われると「ちゃんと練習をやってるから」とシンプルな回答。「ベテランだから効率よくという考えはあるが、山梨学院大の練習を経てロンドン五輪で３つのメダルを獲得した実績がある。その練習を今更やめて新たにやっていこうとしたら、絶対に自分のレベルは落ちる。その練習を続けることで今の私がある」。大学時代から重ねてきた練習を現在も続け、活躍している。

今夏の国際大会へ向けては「パンパシでは今回の記録よりも速く泳ぎたい。自己記録を更新したい。アジア大会はアジア記録にどれだけ近づけるか。そして２９秒台にいけるか。５０と１００メートルで日本記録を狙いたい」と貪欲に記録更新を狙う。大きなターゲットとなるロス五輪に対しても「年だからダメだということなく、もっとやれるんだという思いを持ちたい」と五輪４大会ぶりのメダル獲得へ闘志を燃やし続ける。