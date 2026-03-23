『しろたん』テレビアニメ化で今秋から放送 アニメ制作はレスプリ、声は悠木碧が続投【コメントあり】
1999年の誕生以来たくさんの人に愛されてきたキャラクター『しろたん』が、テレビアニメ化され、今年の秋からテレビ朝日で放送されることが発表された。しろたん役は、WEBアニメに続き悠木碧が演じる。
【動画】癒やされる…表情がかわいい『しろたん』ティザーPV
「しろたん」は、たてごとアザラシをモデルにしたキャラクター。しろたんのふんわりしたフォルムと優しい表情でみんなの心をふわっと包み込み、日本中を癒やし、なごませている。
本作は、数々の国民的長寿アニメを手掛けるテレビ朝日とシンエイ動画が企画プロデュースを担当。アニメーション制作は、シンエイ動画グループのレスプリが務める。長年にわたりキャラクターアニメの最前線を走り続けるクリエイターたちが集結し、これまでの『しろたん』を最大限にリスペクトしながら、しろたんたちの世界を余すところなく映像化していく。
“癒やし”や“なごみ”だけではなく、しろたんたちの優しくてポジティブな世界には、見ている人たちを励ましてくれるあたたかい魅力がいっぱい。しろたんのお友だち、らっこいぬ、しぇる、らむねも加わり、かわいらしい仲間たちと繰り広げる物語がテレビアニメで動き出し、新たな物語が開幕する。
あわせて公開されたティザービジュアルは、しろたんと、お友だちのらっこいぬ、しぇる、らむねが登場。ふわふわ、のんびり、今日もしろたんたちは仲良し。
また、テレビアニメ『しろたん』公式YouTubeチャンネルがスタート。しろたんとお友だちのワクワクする日常をのぞき見できるティザーPVも公開された。しろたんや番組にまつわる情報動画などを順次公開するほか、放送開始後はアニメ本編もこちらのチャンネルで配信予定。
さらに、28日、29日に東京ビッグサイトで開催される『AnimeJapan 2026』テレビ朝日ブースにて、しろたんのグリーティングが開催される。ブースでは公開されたばかりのPVやティザービジュアルとともに、しろたんがゲストを迎える。
■キャラクター紹介
▼しろたん：CV.悠木碧
まっしろでふわふわなたてごとアザラシ。のんびり屋さんでちょっぴりおちゃめ。誰とでも仲良くなれて、いつもポジティブ。いろいろなものに変身するのが得意。
【悠木碧コメント】
しろたんがまたアニメになるのですね！とってもうれしいです！穏やかで柔らかいしろたんの癒やされ世界を皆さんにたくさん楽しんでいただければと思います。以前から引き続きしろたんを演じさせていただけることもとてもうれしく思います。激動の世の中にて忙殺される日々をお過ごしの皆さんの生活にちょっとでも癒やしをお届けできるよう、私も癒やされながら頑張ります！
▼らっこいぬ
ラッコにも犬にも見える子。繊細でちょっと怖がりだけど、思いやりがあってやさしい。ほめられるとすぐ照れちゃう、がんばり屋さん。
▼しぇる
しっかりものの貝。らっこいぬの大切な相棒で、持ち前の元気と明るさでいつも励ましている。ちょっぴりおせっかい。
▼らむね
空を飛ぶことにあこがれているペンギン。夢見がちで本を読むのが大好き。ときどきツイていないけれど、あきらめないハートの持ち主。
■スタッフコメント
▼原作：クリエイティブヨーコ
『しろたん』が地上波で「ふわふわ」な癒やしをお届けできる日が、ついにやってきました！これまでずっと『しろたん』を応援し、一緒に歩んでくださったファンの皆様のおかげで、このような素晴らしい機会に恵まれましたことを心より感謝申し上げます。制作陣の皆様も『しろたん』が持つ魅力を深く理解してくださっており、そのふんわりと優しい世界観が、アニメを通じてより多くの方へ届くことを確信しています。『しろたん』と、お友だちの『らっこいぬ』『しぇる』『らむね』たちが繰り広げる癒やしの日常を、ぜひワクワクしながら待っていていただけたらうれしいです。
▼岡田ありさ監督
しろたんとの出会いは、友達が持っていたもちもちとした手ざわりで謎の存在感を放つ大きなぬいぐるみでした。白くまんまるな顔とつぶらな瞳のしろたんをアニメで描けることにとてもわくわくしています。いつも近くで寄り添ってくれるしろたんのような、心をふんわり温かくしてくれるお話をぜひ楽しんでいただけたらうれしいです！
▼シリーズ構成・脚本：吉月生
しろたんの持つ、ふわふわでやさしい世界観をそのまま物語にのせて、見ているだけで心がふわっと軽くなるようなアニメをお届けできたらと思っております。忙しない日々の中で少し疲れてしまったときにも、しろたんとその仲間たちがいつもふんわり寄り添ってくれる時間を描いていけるよう頑張ってまいります。よろしくお願いいたします！
【動画】癒やされる…表情がかわいい『しろたん』ティザーPV
「しろたん」は、たてごとアザラシをモデルにしたキャラクター。しろたんのふんわりしたフォルムと優しい表情でみんなの心をふわっと包み込み、日本中を癒やし、なごませている。
“癒やし”や“なごみ”だけではなく、しろたんたちの優しくてポジティブな世界には、見ている人たちを励ましてくれるあたたかい魅力がいっぱい。しろたんのお友だち、らっこいぬ、しぇる、らむねも加わり、かわいらしい仲間たちと繰り広げる物語がテレビアニメで動き出し、新たな物語が開幕する。
あわせて公開されたティザービジュアルは、しろたんと、お友だちのらっこいぬ、しぇる、らむねが登場。ふわふわ、のんびり、今日もしろたんたちは仲良し。
また、テレビアニメ『しろたん』公式YouTubeチャンネルがスタート。しろたんとお友だちのワクワクする日常をのぞき見できるティザーPVも公開された。しろたんや番組にまつわる情報動画などを順次公開するほか、放送開始後はアニメ本編もこちらのチャンネルで配信予定。
さらに、28日、29日に東京ビッグサイトで開催される『AnimeJapan 2026』テレビ朝日ブースにて、しろたんのグリーティングが開催される。ブースでは公開されたばかりのPVやティザービジュアルとともに、しろたんがゲストを迎える。
■キャラクター紹介
▼しろたん：CV.悠木碧
まっしろでふわふわなたてごとアザラシ。のんびり屋さんでちょっぴりおちゃめ。誰とでも仲良くなれて、いつもポジティブ。いろいろなものに変身するのが得意。
【悠木碧コメント】
しろたんがまたアニメになるのですね！とってもうれしいです！穏やかで柔らかいしろたんの癒やされ世界を皆さんにたくさん楽しんでいただければと思います。以前から引き続きしろたんを演じさせていただけることもとてもうれしく思います。激動の世の中にて忙殺される日々をお過ごしの皆さんの生活にちょっとでも癒やしをお届けできるよう、私も癒やされながら頑張ります！
▼らっこいぬ
ラッコにも犬にも見える子。繊細でちょっと怖がりだけど、思いやりがあってやさしい。ほめられるとすぐ照れちゃう、がんばり屋さん。
▼しぇる
しっかりものの貝。らっこいぬの大切な相棒で、持ち前の元気と明るさでいつも励ましている。ちょっぴりおせっかい。
▼らむね
空を飛ぶことにあこがれているペンギン。夢見がちで本を読むのが大好き。ときどきツイていないけれど、あきらめないハートの持ち主。
■スタッフコメント
▼原作：クリエイティブヨーコ
『しろたん』が地上波で「ふわふわ」な癒やしをお届けできる日が、ついにやってきました！これまでずっと『しろたん』を応援し、一緒に歩んでくださったファンの皆様のおかげで、このような素晴らしい機会に恵まれましたことを心より感謝申し上げます。制作陣の皆様も『しろたん』が持つ魅力を深く理解してくださっており、そのふんわりと優しい世界観が、アニメを通じてより多くの方へ届くことを確信しています。『しろたん』と、お友だちの『らっこいぬ』『しぇる』『らむね』たちが繰り広げる癒やしの日常を、ぜひワクワクしながら待っていていただけたらうれしいです。
▼岡田ありさ監督
しろたんとの出会いは、友達が持っていたもちもちとした手ざわりで謎の存在感を放つ大きなぬいぐるみでした。白くまんまるな顔とつぶらな瞳のしろたんをアニメで描けることにとてもわくわくしています。いつも近くで寄り添ってくれるしろたんのような、心をふんわり温かくしてくれるお話をぜひ楽しんでいただけたらうれしいです！
▼シリーズ構成・脚本：吉月生
しろたんの持つ、ふわふわでやさしい世界観をそのまま物語にのせて、見ているだけで心がふわっと軽くなるようなアニメをお届けできたらと思っております。忙しない日々の中で少し疲れてしまったときにも、しろたんとその仲間たちがいつもふんわり寄り添ってくれる時間を描いていけるよう頑張ってまいります。よろしくお願いいたします！
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