みりちゃむ、ギャルではなく看護師役で連ドラ決定 ビジュアル公開【コメント】
俳優・志尊淳が主演、仁村紗和がヒロインを務める日本テレビ系4月期日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（4月12日スタート、毎週日曜 後10：30）のキャスト情報第5弾が23日に発表され、みりちゃむこと大木美里亜が、ギャルではない役を演じることが決まった。
【写真】『10回切って倒れない木はない』松岡卓弥（MATSURI）らキャスト陣
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となったミンソクは、後継者と目されていたが、養父の死後、失脚する。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。そして、子どものころ出会っていたとは知らず、桃子と出会う。
今回、主人公キム・ミンソク／青木照（志尊淳）と桃子（仁村紗和）を取り巻く、個性豊かな登場人物5人が一挙公開。でんでん・矢柴俊博・入山法子・みりちゃむ（大木美里亜）・松岡卓弥（MATSURI）の出演が決定した。
みりちゃむは、診療所の看護師・花井美香役。診療所をテキパキと回すしっかり者で、診療所や子ども食堂でのミンソクと桃子の心和むシーンで、波瀾万丈な物語に安らぎのひとときをもたらしてくれそうだという。
看護師姿も披露したみりちゃむは「今回初めてギャルではなく、花井美香という看護師の役をやらせていただくことになりました。普段の私とは違い、テキパキハキハキした物おじしない子なので難しい部分もありますが、新しいことに挑戦できるのをうれしく思います。まだ演技経験も少ないですが、精一杯頑張りますので皆様お楽しみにっ！」とコメントを寄せた。
【写真】『10回切って倒れない木はない』松岡卓弥（MATSURI）らキャスト陣
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となったミンソクは、後継者と目されていたが、養父の死後、失脚する。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。そして、子どものころ出会っていたとは知らず、桃子と出会う。
みりちゃむは、診療所の看護師・花井美香役。診療所をテキパキと回すしっかり者で、診療所や子ども食堂でのミンソクと桃子の心和むシーンで、波瀾万丈な物語に安らぎのひとときをもたらしてくれそうだという。
看護師姿も披露したみりちゃむは「今回初めてギャルではなく、花井美香という看護師の役をやらせていただくことになりました。普段の私とは違い、テキパキハキハキした物おじしない子なので難しい部分もありますが、新しいことに挑戦できるのをうれしく思います。まだ演技経験も少ないですが、精一杯頑張りますので皆様お楽しみにっ！」とコメントを寄せた。