MATSURI松岡卓弥が新境地 ホテルのベルマン姿 ドラマ初出演が決定…『10回切って倒れない木はない』【コメント】
俳優・志尊淳が主演、仁村紗和がヒロインを務める日本テレビ系4月期日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（4月12日スタート、毎週日曜 後10：30）のキャスト情報第5弾が23日に発表され、昭和歌謡グループ「MATSURI」のメンバー・松岡卓弥のドラマ初出演が決まった。
【写真】『10回切って倒れない木はない』みりちゃむが看護師姿
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となったミンソクは、後継者と目されていたが、養父の死後、失脚する。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。そして、子どものころ出会っていたとは知らず、桃子と出会う。
今回、主人公キム・ミンソク／青木照（志尊淳）と桃子（仁村紗和）を取り巻く、個性豊かな登場人物5人が一挙公開。でんでん・矢柴俊博・入山法子・みりちゃむ（大木美里亜）、そして松岡（MATSURI）の出演が決定した。
松岡は、ファングムホテル・トーキョーで働くベルマン・夏目孝彦役を演じる。「今回、ホテルのベルマン夏目孝彦役として初めてドラマに出演させていただきます！連日撮影の現場では貴重な経験をさせて頂いております」と報告。
さらに「まだまだ勉強中ですが、毎回ドキドキしながら楽しく撮影に参加しています！本作品の力になれるように、そして少しでもみなさんの癒しになれたら嬉しいなと思いながら、夏目孝彦を精一杯演じさせていただきます。温かい目で見守って頂き、ご覧いただけたら嬉しいです」とコメントを寄せた。
【写真】『10回切って倒れない木はない』みりちゃむが看護師姿
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となったミンソクは、後継者と目されていたが、養父の死後、失脚する。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。そして、子どものころ出会っていたとは知らず、桃子と出会う。
松岡は、ファングムホテル・トーキョーで働くベルマン・夏目孝彦役を演じる。「今回、ホテルのベルマン夏目孝彦役として初めてドラマに出演させていただきます！連日撮影の現場では貴重な経験をさせて頂いております」と報告。
さらに「まだまだ勉強中ですが、毎回ドキドキしながら楽しく撮影に参加しています！本作品の力になれるように、そして少しでもみなさんの癒しになれたら嬉しいなと思いながら、夏目孝彦を精一杯演じさせていただきます。温かい目で見守って頂き、ご覧いただけたら嬉しいです」とコメントを寄せた。