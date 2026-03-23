『ぽかぽか』メンバーが“春の遠足”へ 番組休演中の5児の母・辻希美も登場
フジテレビ系昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）は23日〜27日、一週間の通し企画として「春休み満喫！ぽかぽか遠足ウィーク」を放送する。
【動画】辻希美&杉浦太陽&希空がTGCで親子初共演！LOVEマシーンを披露
初日を飾る23日は、「東京ディズニーリゾート（R）で遊び尽くせSP」と題し、ハライチ＆神田、伊集院光、横澤夏子、松田元太（Travis Japan）、松崎涼佳アナウンサーの月曜レギュラーメンバーが、東京ディズニーランド（R）＆東京ディズニーシー（R）を訪問。「アナとエルサのフローズンジャーニー」や「ラプンツェルのランタンフェスティバル」など、話題のアトラクションを体験したり、最新のステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」を鑑賞したりと、みんなで丸一日かけて、２つのパークの魅力を心行くまで堪能する。
24日は、ハライチ＆神田、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、花澤香菜、OWVの浦野秀太と中川勝就、小室瑛莉子アナウンサーの火曜メンバーが、群馬県・草津温泉で「ぽかぽか」初のお泊まりロケ！お湯が入った洗面器に交互にビー玉を入れていき、お湯があふれたら負け、という火曜日の人気ゲームコーナー「ギリギリ洗面器」を、草津温泉の名湯でプレー。さらに、後半から合流するMC３人に草津の魅力を伝えるために、小杉＆花澤＆OWVの４人が草津のひもかわうどん店、スキー場、露天風呂など、さまざまな“ナンバーワン”スポットを巡り、問題を作って出題するクイズ企画も必見だ。
25日は、ハライチ＆神田、ゴリエ（ガレッジセール・ゴリ）、ハリセンボンの近藤春菜と箕輪はるか、加藤大悟、勝野健アナウンサーの水曜メンバーが、自分たちが“激推し”するスポットを巡る「食べてほしい！やってほしい！MC・レギュラー激推し東京バスツアー」。岩井オススメの朝食バイキングを楽しんだり、勝野アナが今ハマっているという新感覚スポーツ「ピックルボール」に挑戦したりと、都内で楽しめるグルメやアミューズメントの最新スポットを紹介するほか、ランチタイムに訪れるハウススタジオでは、昨年５月から産休に入り現在番組を休演中の辻希美が登場。約10カ月ぶりに再会したメンバーに、自慢の手作り料理を振る舞う。
26日は、ハライチ＆神田、島崎和歌子、高橋大輔、白河れい、原田葵アナウンサーが行く「神田プレゼンツ！地元・横浜満喫バスツアー」。横浜で生まれ育った神田愛花がガイドとなって、木曜メンバーをおもてなし。絶品メニューがめじろ押しの中華街をはじめ、元町ショッピングストリート、馬車道など、神田が愛する地元・横浜の街の魅力を熱くプレゼンしていく。彼女本人しか知り得ない難問が続出する「愛花の浜っ子クイズ」も要注目だ。
最終日の27日（金）は、ハライチ＆神田、児嶋一哉（アンジャッシュ）、真飛聖、小室瑛莉子アナウンサーの金曜メンバーが、人気観光地の箱根へ。混雑を回避するべく、王道コースとは逆回りに芦ノ湖から出発し、箱根湯本を目指しながら、最新の芦ノ湖遊覧船や、ジョン・レノンが宿泊したこともある老舗の高級ホテルなどを巡り、箱根の魅力を満喫する…のだが、実際に体験できるのは金曜の名物企画「投扇興対決」を制した者のみ。というわけで、普段番組で投扇興の採点を担当している和サロン「かつら荘」の桂田園子さんも一行に加わり、「投扇興旅 in 箱根」を展開していく。
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初日を飾る23日は、「東京ディズニーリゾート（R）で遊び尽くせSP」と題し、ハライチ＆神田、伊集院光、横澤夏子、松田元太（Travis Japan）、松崎涼佳アナウンサーの月曜レギュラーメンバーが、東京ディズニーランド（R）＆東京ディズニーシー（R）を訪問。「アナとエルサのフローズンジャーニー」や「ラプンツェルのランタンフェスティバル」など、話題のアトラクションを体験したり、最新のステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」を鑑賞したりと、みんなで丸一日かけて、２つのパークの魅力を心行くまで堪能する。
25日は、ハライチ＆神田、ゴリエ（ガレッジセール・ゴリ）、ハリセンボンの近藤春菜と箕輪はるか、加藤大悟、勝野健アナウンサーの水曜メンバーが、自分たちが“激推し”するスポットを巡る「食べてほしい！やってほしい！MC・レギュラー激推し東京バスツアー」。岩井オススメの朝食バイキングを楽しんだり、勝野アナが今ハマっているという新感覚スポーツ「ピックルボール」に挑戦したりと、都内で楽しめるグルメやアミューズメントの最新スポットを紹介するほか、ランチタイムに訪れるハウススタジオでは、昨年５月から産休に入り現在番組を休演中の辻希美が登場。約10カ月ぶりに再会したメンバーに、自慢の手作り料理を振る舞う。
26日は、ハライチ＆神田、島崎和歌子、高橋大輔、白河れい、原田葵アナウンサーが行く「神田プレゼンツ！地元・横浜満喫バスツアー」。横浜で生まれ育った神田愛花がガイドとなって、木曜メンバーをおもてなし。絶品メニューがめじろ押しの中華街をはじめ、元町ショッピングストリート、馬車道など、神田が愛する地元・横浜の街の魅力を熱くプレゼンしていく。彼女本人しか知り得ない難問が続出する「愛花の浜っ子クイズ」も要注目だ。
最終日の27日（金）は、ハライチ＆神田、児嶋一哉（アンジャッシュ）、真飛聖、小室瑛莉子アナウンサーの金曜メンバーが、人気観光地の箱根へ。混雑を回避するべく、王道コースとは逆回りに芦ノ湖から出発し、箱根湯本を目指しながら、最新の芦ノ湖遊覧船や、ジョン・レノンが宿泊したこともある老舗の高級ホテルなどを巡り、箱根の魅力を満喫する…のだが、実際に体験できるのは金曜の名物企画「投扇興対決」を制した者のみ。というわけで、普段番組で投扇興の採点を担当している和サロン「かつら荘」の桂田園子さんも一行に加わり、「投扇興旅 in 箱根」を展開していく。