収入力はジャッジの14倍！ 大谷翔平が持つ“稼ぐ力”に米識者も脱帽 米球界に説いた偉才の価値「恩恵を受けずにいるのは無理だ」
大谷が出す衝撃的な数字は野球にまつわるものだけではない(C)Getty Images
衝撃のデータが明るみになった。現地時間3月17日、米スポーツ経済メディア『Sportico』は、今季のメジャーリーグにおける総収入ランキングを公表。並み居るスーパースターたちを抑えて、断トツのトップに君臨したのは、大谷翔平（ドジャース）の総額1億2700万ドル（約201億9300万円）となった。
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その異次元さはいびつな収入割合がより際立たせる。というのも、異例の97％後払い契約を締結している大谷は年俸が200万ドル（約3億1800万円）しかない。一方でスポンサー収入は、1億2500万ドル（約198億7500万円）も計上。ランキング2位のコディ・ベリンジャー（ヤンキース）とも6950億ドル（約110億5050万円）の差を生じさせている。
いまや「球界の顔」と呼ばれて久しい。そんな大谷のスーパースターぶりを物語るデータを紹介した『Sportico』は、「これはスポーツ界全体で見ても、2位の選手とこれだけの差を生んでいるのは他に類を見ない」と強調。
さらにスポンサー収入の規模についても「アーロン・ジャッジ（ヤンキース）とブライス・ハーパー（フィリーズ）が今年稼ぐと予想される額の14倍だ」と指摘。主要スポーツのトップ2選手と収入差がこれほど大きかったのは、全盛期のウサイン・ボルトだ。彼でさえも他の選手とは10倍の差だった」と、大谷の異能性を伝えた。
球界のみならず、スポーツ界全体で見ても、稀有な存在となっている大谷。彼が秘めている“稼ぐ力”には、米識者も舌を巻く。元ヤンキースの捕手であるエリック・クラッツ氏は、自身がホストを務める米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』において「MLBは彼の力を単に利用するだけじゃダメだ。絶対にチャンスを逃してはいけないんだ」と熱弁。日本からやってきた偉才の価値を訴えた。
「ドジャースはチャンスを微塵も逃してない。年間1億2500万ドルも稼ぐ男がいる以上、ドジャースはどれだけ稼いでいるんだって言うのが、本当に聞きたいところだね。彼らが『あぁショウヘイ、君は素晴らしいね』ってただ座っているわけがないからね。
間違いなくテレビ放映のスポンサー契約は得ているし、他にも“副産物”を貰っているはずだ。つまりオオタニほどのスターがいれば、よりカネが生まれるんだ。いまやMLBは彼の恩恵を受けずにいることは無理だ」
球界を動かす原動力となっている大谷。その存在価値は、まさに球史に残るものとして語り継がれていくだろう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]