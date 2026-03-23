収入力はジャッジの14倍！　大谷翔平が持つ“稼ぐ力”に米識者も脱帽　米球界に説いた偉才の価値「恩恵を受けずにいるのは無理だ」

大谷が出す衝撃的な数字は野球にまつわるものだけではない(C)Getty Images

衝撃のデータが明るみになった。現地時間3月17日、米スポーツ経済メディア『Sportico』は、今季のメジャーリーグにおける総収入ランキングを公表。並み居るスーパースターたちを抑えて、断トツのトップに君臨したのは、大谷翔平（ドジャース）の総額1億2700万ドル（約201億9300万円）となった。

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その異次元さはいびつな収入割合がより際立たせる。というのも、異例の97％後払い契約を締結している大谷は年俸が200万ドル（約3億1800万円）しかない。一方でスポンサー収入は、1億2500万ドル（約198億7500万円）も計上。ランキング2位のコディ・ベリンジャー（ヤンキース）とも6950億ドル（約110億5050万円）の差を生じさせている。

いまや「球界の顔」と呼ばれて久しい。そんな大谷のスーパースターぶりを物語るデータを紹介した『Sportico』は、「これはスポーツ界全体で見ても、2位の選手とこれだけの差を生んでいるのは他に類を見ない」と強調。

さらにスポンサー収入の規模についても「アーロン・ジャッジ（ヤンキース）とブライス・ハーパー（フィリーズ）が今年稼ぐと予想される額の14倍だ」と指摘。主要スポーツのトップ2選手と収入差がこれほど大きかったのは、全盛期のウサイン・ボルトだ。彼でさえも他の選手とは10倍の差だった」と、大谷の異能性を伝えた。