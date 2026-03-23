日本ハムは２２日、オープン戦最終戦だったヤクルト戦（エスコン）に１―１と引き分け。巨人と勝率で並びオープン戦同率優勝となった。先発した有原航平投手（３３）は４回を投げ１安打無失点、５奪三振とほぼ完璧な内容。また、侍ジャパンから復帰し２番手で登板した北山亘基投手（２６）も３回１／３を４安打１失点、６奪三振にまとめ、伊藤、達、加藤貴、細野を含め６人の開幕ローテが固まった。

課題が出ても、４イニング目もマウンドに上がったことが収穫だった。ＷＢＣ帰りの北山が３回１／３を投げ４安打１失点、６奪三振。「全体的に大きく乱れることはなかったんですけど、球数がかさんでしまったのは、もうちょっと１球１球の精度を上げていかないと」と振り返った。

問題点は数字として明確になった。マウンドに上がった５回に最速１５３キロをマークした真っすぐが、失点した６回は１５０キロに届かなかった。「速球の球速がイニングまたぐ中で不安定な部分があったので、そこはしっかり詰めていきたい」。４イニング目は志願の登板。ＷＢＣではなかったイニングをまたぐピッチングを、１回でも多く体感したことが大きかった。

新庄監督は「感覚も本人分かっていると思うし、全く問題ないです」。「トレーニングはしっかりしていますし、バランス整えてやることをしっかりやれば、必ずよくなるという自負はある」と語った北山。難しい調整を乗り越え、開幕からローテの一角を担っていく。