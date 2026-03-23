日本ハムは２２日、オープン戦最終戦だったヤクルト戦（エスコン）に１―１と引き分け。巨人と勝率で並びオープン戦同率優勝となった。先発した有原航平投手（３３）は４回を投げ１安打無失点、５奪三振とほぼ完璧な内容。また、侍ジャパンから復帰し２番手で登板した北山亘基投手（２６）も３回１／３を４安打１失点、６奪三振にまとめ、伊藤、達、加藤貴、細野を含め６人の開幕ローテが固まった。

オープン戦ラスト登板、有原は最速１４８キロの真っすぐに多彩な変化球を織り交ぜ、堂々のピッチングを展開した。４回を投げ、許したのは内野安打の１本だけ。１安打無失点、５奪三振の内容に「投げたいボールが投げられましたし、最後いい形で開幕迎えられるピッチングができた。変化球もよかったですけど、真っすぐもしっかり投げられたので、感じは悪くない」と納得の表情を見せた。

テーマは明確だった。「試すとかよりも、しっかり結果を出せるようにと思っていた」。ここまでオープン戦は２試合に登板。８回を投げ７失点と結果だけを見れば、調整段階との印象が残っていた。「いい調整できていると、僕自身は思っていたので。この前２試合結果よくなかったですけど、確認もしっかりできた」。調整を一任された中で、開幕にしっかり合わせる仕上がりで信頼に応えた。

新庄監督も「僕が言うまでもないでしょ。さすがの仕上げ方というか、コツを知ってるピッチャー」と絶賛した。「いいピッチングしてシーズンに入りたいというのはあるので、オープン戦最後の登板というのは意識していました」と有原。準備は整った。心身ともに最高の状態で、任された３・３１に臨む。（山口 泰史）