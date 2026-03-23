◆オープン戦 巨人２―６楽天（２２日・東京ドーム）

力強い打球は、右中間を真っ二つに切り裂きツーバウンドでフェンスに当たり跳ね返ってきた。東京ドームに響く歓声がさらに浦田俊輔内野手（２３）のピッチを速くさせた。「外野が結構、前に来ていたので、絶対行けると思って行きました」。三塁に余裕を持って滑り込み、涼しい表情だ。

５回の守備から出場。５点を追う６回１死一塁の第１打席で楽天・中込の低め１４６キロ直球を捉え、一塁走者の宇都宮が生還した。オープン戦チーム最多となる１３安打目での自身初長打に「ずっと単打で出ていたので、外野も結構、前に来てたと思うんですけど、それを越えて、シーズンにつながる三塁打になった」と納得できる一打となった。

続く増田陸の左飛で勢いよくスタート。タッチをかいくぐろうとしたが間一髪でタッチアウトに。「もうちょっと体付近じゃなかったらよけれたのかな」と悔しがったが「いつかやりたいなと思っているので、それがオープン戦で試せて良かった」と今後の“神生還”へ前向きに捉えられる余裕も出てきた。

オープン戦は１４試合、打率３割１分７厘、３打点、４盗塁。吉川が離脱している中、二塁での開幕スタメン出場へ向け最後まで躍動した。同じ内野の一角を争う増田陸もこの日１安打。阿部監督も「素晴らしいアピールしてくれていますので、悩みどころが増えてうれしいですね」と評価した。

１年目の昨季は春季キャンプ２軍スタート。オープン戦で一時１軍に同行も、試合中に足首を痛め、故障班入りした。シーズンは２２試合出場で打率２割８厘。盗塁も０で悔しさが残った。今季はキャンプの最初からここまで離脱はなし。「１軍で完走はできたので、体力面でも今後のシーズンにつながる。今まで通り、変えずに継続してやれれば」と手応えはつかみ始めた。「オープン戦でアピールできたのはよかったけど、シーズンで活躍しないといけないという思いが強いです」。戦いはまだこれから先だ。（臼井 恭香）