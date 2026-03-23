愛知杯・モリノドリームと小林美駒騎手

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　小林美駒騎手が愛知杯にモリノドリームで参戦、重賞初制覇を狙ったが、レースでは後方で末脚を温存し、内からスペースを狙って末脚を伸ばしたものの、やや狭いスペースの中での追い比べとなってしまい15着入線だった。日曜中京では今村聖奈騎手が1日2勝で、今年の4勝目をマーク。

【中京12R】今村聖奈が1日2勝…シルフズミスチーフで接戦を制す

今村聖奈は1日2勝
3歳未勝利・ロザーンジュと今村聖奈騎手

●今村聖奈 今週の騎乗馬
・3月21日（土）
中京
2R　トゥレイス（11着／7番人気）
4R　ハナコトバ（4着／4番人気）
6R　トウカイジーク（6着／8番人気）
8R　ディアボリカドンナ（11着／7番人気）

・3月22日（日）
中京
2R　リューカデンドロン（14着／11番人気）
3R　シンゼンコジロウ（6着／11番人気）
4R　ロザーンジュ（1着／4番人気）
12R　シルフズミスチーフ（1着／1番人気）

●河原田菜々 今週の騎乗馬
・3月21日（土）
中京
1R　ダイメイミラクル（7着／8番人気）
2R　マドンナアスク（16着／15番人気）
3R　メイショウイッカク（5着／10番人気）
4R　アルビオン（15着／17番人気）
6R　ケンブリッジグレイ（8着／9番人気）

・3月22日（日）
中京
1R　スーパーシスター（13着／9番人気）
2R　シンクシビリティ（11着／16番人気）
4R　ワンダーシャッフル（4着／6番人気）
6R　イリスレーン（10着／12番人気）
12R　オレイア（15着／13番人気）

●小林美駒 今週の騎乗馬
・3月21日（土）
中京
4R　カワキタスズリノ（18着／16番人気）
5R　グリュイエール（13着／14番人気）
12R　アラバンサ（12着／12番人気）

・3月22日（日）
中京
3R　キミガイチバンイイ（13着／13番人気）
11R　モリノドリーム（15着／17番人気）

●谷原柚希 今週の騎乗馬
・3月22日（日）
中山
5R　ナックキャンドル（15着／14番人気）

●永島まなみ 今週の騎乗馬
・3月21日（土）
中京
5R　ハイラブレジェンド（18着／12番人気）
6R　ニチヤヲツイデ（18着／16番人気）

・3月22日（日）
中京
1R　メエメエ（8着／12番人気）
5R　エイシンリーガル（14着／12番人気）
6R　ブラックドレス（17着／17番人気）
7R　カルツァックライン（15着／13番人気）
10R　バルダンツァ（4着／9番人気）

●古川奈穂 今週の騎乗馬
・3月21日（土）
中京
1R　サウンドラッシュ（4着／10番人気）
12R　アスクアメージモア（11着／10番人気）

・3月22日（日）
阪神
9R　モアリジット（5着／4番人気）

※主催者発表のものと照らし合わせください