小林美駒は愛知杯15着…女性ジョッキー結果
小林美駒騎手が愛知杯にモリノドリームで参戦、重賞初制覇を狙ったが、レースでは後方で末脚を温存し、内からスペースを狙って末脚を伸ばしたものの、やや狭いスペースの中での追い比べとなってしまい15着入線だった。日曜中京では今村聖奈騎手が1日2勝で、今年の4勝目をマーク。
【中京12R】今村聖奈が1日2勝…シルフズミスチーフで接戦を制す今村聖奈は1日2勝
●今村聖奈 今週の騎乗馬
・3月21日（土）
中京
2R トゥレイス（11着／7番人気）
4R ハナコトバ（4着／4番人気）
6R トウカイジーク（6着／8番人気）
8R ディアボリカドンナ（11着／7番人気）
・3月22日（日）
中京
2R リューカデンドロン（14着／11番人気）
3R シンゼンコジロウ（6着／11番人気）
4R ロザーンジュ（1着／4番人気）
12R シルフズミスチーフ（1着／1番人気）
●河原田菜々 今週の騎乗馬
・3月21日（土）
中京
1R ダイメイミラクル（7着／8番人気）
2R マドンナアスク（16着／15番人気）
3R メイショウイッカク（5着／10番人気）
4R アルビオン（15着／17番人気）
6R ケンブリッジグレイ（8着／9番人気）
・3月22日（日）
中京
1R スーパーシスター（13着／9番人気）
2R シンクシビリティ（11着／16番人気）
4R ワンダーシャッフル（4着／6番人気）
6R イリスレーン（10着／12番人気）
12R オレイア（15着／13番人気）
●小林美駒 今週の騎乗馬
・3月21日（土）
中京
4R カワキタスズリノ（18着／16番人気）
5R グリュイエール（13着／14番人気）
12R アラバンサ（12着／12番人気）
・3月22日（日）
中京
3R キミガイチバンイイ（13着／13番人気）
11R モリノドリーム（15着／17番人気）
●谷原柚希 今週の騎乗馬
・3月22日（日）
中山
5R ナックキャンドル（15着／14番人気）
●永島まなみ 今週の騎乗馬
・3月21日（土）
中京
5R ハイラブレジェンド（18着／12番人気）
6R ニチヤヲツイデ（18着／16番人気）
・3月22日（日）
中京
1R メエメエ（8着／12番人気）
5R エイシンリーガル（14着／12番人気）
6R ブラックドレス（17着／17番人気）
7R カルツァックライン（15着／13番人気）
10R バルダンツァ（4着／9番人気）
●古川奈穂 今週の騎乗馬
・3月21日（土）
中京
1R サウンドラッシュ（4着／10番人気）
12R アスクアメージモア（11着／10番人気）
・3月22日（日）
阪神
9R モアリジット（5着／4番人気）
※主催者発表のものと照らし合わせください