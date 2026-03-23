小林美駒騎手が愛知杯にモリノドリームで参戦、重賞初制覇を狙ったが、レースでは後方で末脚を温存し、内からスペースを狙って末脚を伸ばしたものの、やや狭いスペースの中での追い比べとなってしまい15着入線だった。日曜中京では今村聖奈騎手が1日2勝で、今年の4勝目をマーク。

【中京12R】今村聖奈が1日2勝…シルフズミスチーフで接戦を制す

3歳未勝利・ロザーンジュと今村聖奈騎手

今村聖奈は1日2勝

●今村聖奈 今週の騎乗馬

・3月21日（土）

中京

2R トゥレイス（11着／7番人気）

4R ハナコトバ（4着／4番人気）

6R トウカイジーク（6着／8番人気）

8R ディアボリカドンナ（11着／7番人気）

・3月22日（日）

中京

2R リューカデンドロン（14着／11番人気）

3R シンゼンコジロウ（6着／11番人気）

4R ロザーンジュ（1着／4番人気）

12R シルフズミスチーフ（1着／1番人気）

●河原田菜々 今週の騎乗馬

・3月21日（土）

中京

1R ダイメイミラクル（7着／8番人気）

2R マドンナアスク（16着／15番人気）

3R メイショウイッカク（5着／10番人気）

4R アルビオン（15着／17番人気）

6R ケンブリッジグレイ（8着／9番人気）

・3月22日（日）

中京

1R スーパーシスター（13着／9番人気）

2R シンクシビリティ（11着／16番人気）

4R ワンダーシャッフル（4着／6番人気）

6R イリスレーン（10着／12番人気）

12R オレイア（15着／13番人気）

●小林美駒 今週の騎乗馬

・3月21日（土）

中京

4R カワキタスズリノ（18着／16番人気）

5R グリュイエール（13着／14番人気）

12R アラバンサ（12着／12番人気）

・3月22日（日）

中京

3R キミガイチバンイイ（13着／13番人気）

11R モリノドリーム（15着／17番人気）

●谷原柚希 今週の騎乗馬

・3月22日（日）

中山

5R ナックキャンドル（15着／14番人気）

●永島まなみ 今週の騎乗馬

・3月21日（土）

中京

5R ハイラブレジェンド（18着／12番人気）

6R ニチヤヲツイデ（18着／16番人気）

・3月22日（日）

中京

1R メエメエ（8着／12番人気）

5R エイシンリーガル（14着／12番人気）

6R ブラックドレス（17着／17番人気）

7R カルツァックライン（15着／13番人気）

10R バルダンツァ（4着／9番人気）

●古川奈穂 今週の騎乗馬

・3月21日（土）

中京

1R サウンドラッシュ（4着／10番人気）

12R アスクアメージモア（11着／10番人気）

・3月22日（日）

阪神

9R モアリジット（5着／4番人気）

※主催者発表のものと照らし合わせください