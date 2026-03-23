三笘薫と前田大然だけがライバルではない…日本代表“唯一のJリーガー”が打ち勝つべきベテラン【日本代表】

三笘薫と前田大然だけがライバルではない…日本代表“唯一のJリーガー”が打ち勝つべきベテラン【日本代表】