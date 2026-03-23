LDH所属アーティストがグループとして新たな夢を目指し、不退転の覚悟で進む道（One Way Road）に密着するエンターテインメントドキュメンタリー番組『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』

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3月23日（月）放送の『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』は、PSYCHIC FEVER編第4回。この物語の主人公、PSYCHIC FEVER・小波津志（こはつ こころ）が、アーティスト目指すきっかけを語ってくれた。

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「オーディションに落ちてEXPGに入校。1年後に、ボーカルレッスンも始めて。オーディションをきっかけに、歌とダンスで表現する“アーティスト”が夢というか目標に変わった。そこから自分の中での形が確立していけたんじゃないかな……」と沖縄に帰省していた小波津の口から語られたのは、キャリアの始まり。

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グローバルアーティストの育成を行うプロジェクト「PROJECT TARO」オーディションに落選。しかしその経験は、歌って踊るという未知の領域へ挑戦するきっかけとなった。中学進学後の2014年、LDHが運営する総合エンターテインメントスクールEXPGの沖縄校に入校し、パフォーマンスへの熱は加速。それはレッスンの枠を越え、彼の日常の中心になっていった。

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「保育園から一緒だった同級生に話を聞いたら、『お前ずっと放課後とか休み時間練習してたよ』と言われました」と小波津が言うように、ずっと練習の虫だった。そんな小波津のプロとして生きる決意が固まったのは、EXPGでEXILEのライブツアーにサポートダンサーとして参加したことがきっかけだった。

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昨年11月、小波津はみずほPayPayドーム福岡で開催されたEXILEの『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON” 』を訪れ、「あの時踊ってた曲や、当時の自分がステージに出ていた景色を思い出した。“自分もああなりたい”と思っていたのを、ライブを見て感じたり。ちょっと特殊な感覚かもしれない」と回想する。

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「お客さんを楽しませたい」――その純粋な思いが彼に妥協を許さない。EXPG時代から貫き続けるその信念が今も、彼のパフォーマンスを支えている。BALLISTIK BOYZとの合同ライブを翌日に控えた日も、全体リハーサルを終えた後、一人残って練習をしていた。

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PSYCHIC FEVERの歩みは、人との繋がりの積み重ね。タイでの武者修行を共にしたBALLISTIK BOYZとも互いに刺激し合い高め合ってきた。小波津は言う、「沖縄の大親友とよくBEGINさんの『島人ぬ宝』を熱唱します。繋がりが大事というか、“ゆいまーる”ということがすごい好きですね」と。「ゆいまーる」は、沖縄に根付く“助け合いの精神”。人と人の繋がりが巡り、新たな輪を生んでいく文化だ。

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そんな「ゆいまーる」を感じるのが、BALLISTIK BOYZとの関係。「武者修行も半年間一緒に同じ場所に住んで、同じ飯を食って、同じイベントに出てるっていうのを経験してたので、気がつけば先輩後輩だけど、兄弟感がある。でも、BALLISTIK BOYZのデビュー決定のイベントを見に行った時は、くやしかった。盛り上がりが本当にすごいし、SNSのトレンドに上がっていて。でも、僕たちの名前は載ってなくて……」と小波津は当時を振り返る。

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BALLISTIK BOYZの砂田は、「僕らの次にデビューして、同じ人数で全員がマイク持って、グローバルに活動して。同じフィールドで戦ってる分、一番意識はしてますね。僕の中ではPSYCHIC FEVERが一番のライバル。胸を張って言うけれど、日本の同世代シンガーでは小波津が一番と思えるし、認めてるし、負けたつもりでいるわけじゃないけれど、シンプルにあいつの歌が大好きで、一番うまいと思っているから。僕は全然違う武器を手にしてぶった斬るつもりなんで、あいつにはその道で切り拓いていってほしいですけどね」と語る。

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BALLISTIK BOYZとの合同ライブでは、ダンストラックで小波津の原点ともいえるダンスバトルもあった。積み重ねた日々が生み出す至高のパフォーマンス。二つのグループが自分たちの全てをぶつけ合うステージから生まれるリスペクトと競争心が、互いをさらなる高みへ押し上げていく。この関係性もまた「ゆいまーる」なのかもしれない。

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切磋琢磨の日々をリセットしてくれるのは、故郷、沖縄。「EXPG時代は、無我夢中でした。毎月東京に行っても、こっちに戻ってきたら全部リセットできる。那覇は夢と真剣に向き合った場所であり、帰ってくるといつも温かく迎えてくれる場所」という。

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グループ結成からデビューまでにかかった年月は実に3年。たくさんの人に支えられてきたからこそ、今度は自分が力になりたい。その信念は沖縄が教えてくれたことだった。EXPG沖縄校を訪れた小波津は、「僕たちはEXILEさんや三代目 J SOUL BROTHERSさんのパフォーマンスを見て“こうなりたい”と思った。PSYCHIC FEVERをきっかけにEXPGに入ったときくと、やってよかったなと実感します。ずっと夢を諦めずに自分の限界を超えて頑張ってほしい。まだ単独ライブで沖縄に戻ってこられていないので、恩返ししたいし、『沖縄出身なんだぞ、俺は』と知っていただきたい。吸収して戻ってきた姿を皆さんにお見せしたいなという気持ちがあるので、そこを自分の夢にして頑張っていきたい」と決意を語った。

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ABCテレビ『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』は、毎週月曜深夜1時52分放送。TVerでも無料配信。